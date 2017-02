Jorge Ortíz de Pinedo asegura no tener cáncer

El comediante aclara la situación de su salud

Jorge Ortíz de Pinedo, fue tajante al asegurar que no padece cáncer como lo hicieron creer a principios de año, sin embargo dijo que hace apenas dos semanas, le quitaron una parte del pulmón derecho ya que le estaba trayendo complicaciones a su salud y por eso, durante tres meses deberá utilizar un tanque de oxígeno.

“Tuve un problema de neumonía en octubre y en noviembre volvió este problema pero más grave y ahora en enero volvió de nuevo la neumonía, por lo que mis médicos, prefirieron cortar por lo sano como dicen por ahí y me hicieron una lobectomía, quitaron el lóbulo medio el pulmón derecho que es donde estaba atrofiado y lo que me estaba produciendo las neumonías y con esto espero ya quedar bien, pero me recomendaron que durante dos o tres meses, esté usando oxígeno hasta que mi pulmón vuelva a respirar normalmente. Tenía tres pedacitos, ahora tengo solo dos y del lado izquierdo tenía dos y ahora solo tengo uno”.

Dijo que se está cuidando y continuamente se hace análisis, sin embargo descartó tener cáncer.

“Me cuido mucho, me hago pruebas, estoy siempre al tanto de mi salud. Yo no tengo cáncer, ya saben que hay revistas que inventan cosas, no tengo cáncer, tenía neumonía, me quitaron un pedacito de pulmón y mírenme, hace 15 días me operaron y estoy aquí como nuevo”.

Finalmente dijo que andar con su maquina de oxígeno para el es algo divertido y que posteriormente la usará solo en las noches, pues también tiene EPOC.

“Es muy divertido andar con mi maquinita de oxígeno por todos lados, es algo que no me cuesta trabajo. Hablando de mi familia, vamos empezar a grabar ya, dentro de dos meses “Una familia de 10” cuando terminen las grabaciones de “El Bienamdo”, porque ahí están Lalo Manzano y Ricardo Margaleff y entonces ya no tendré que usar el oxígeno, tal vez lo utilice en las noches, porque tengo EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) por haber fumado, así que recomiendo que no fumen, es malísimo fumar, además de que tengo diabetes y un chorro de enfermedades, pero son una persona que le gusta vivir”.