Pau Donés, de Jarabe de Palo, confirma que vuelve a tener cáncer

El cantante reveló a través de su blog que le detectaron un tumor luego de estar un año libre de la enfermedad

Pau Donés, vocalista del grupo de rock español Jarabe de Palo, reveló esta mañana a través de su blog que vuelve a padecer cáncer luego de estar un año libre de la enfermedad.

Con un texto titulado “Ahora toca volver a navegar”, el cantautor indicó que tras estar un año curado, un escáner en el hospital le permitió conocer que “escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor”.

Donés prosiguió su relato afirmando que su oncóloga, Elena Élez, le recalcó ni se le ocurra dejar sus planes de lado”, tras conocer la triste noticia de este nuevo cáncer, por lo que el cantante continuará con sus proyectos musicales, en lo que contempla el lanzamiento de su disco, un libro y el inicio de los conciertos.

“Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos. Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz”, explicó.

Textito nuevo en LA MALETA: http://www.jarabedepalo.com/la_maleta/ahora-toca-volver-navegar-segunda-parte #jarabecontracancer Una foto publicada por @jarabeoficial el 8 de Feb de 2017 a la(s) 3:25 PST

No obstante, fue claro con sus seguidores y detalló que vendrán días también difíciles. “Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti. Volveremos a compartir nuestras vidas, cosa que con gusto hacemos desde hace muchos años”, afirmó.

Puedes leer la carta completa de Pau Donés aquí.

POR: Agencia México