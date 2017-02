Preocupa idea del Alcalde de expandir lista de delitos causales de deportación

Bill de Blasio indicó que anunciaría pronto cuáles faltas penales agregará a la lista de 170 ofensas que la Ciudad considera antes de entregar a un indocumentado a ‘La Migra’

El alcalde Bill de Blasio ha manifestado que como ‘ciudad santuario’ Nueva York no entregará a ‘La Migra’ a los indocumentados que no hayan cometido delitos graves y sigan la ley. Pero unas recientes declaraciones que hizo el mandatario local ante la Asamblea estatal, en las que aseguró estar dispuesto a ampliar la lista de 170 ofensas que pondrían a un inmigrante sin papeles en manos de las autoridades de Inmigración, han causado mucha preocupación y nerviosismo.

La defensora del Pueblo, Letitia James, criticó la intención del Alcalde y le pidió que no le ponga más estrés a los indocumentados que ya están bastante temerosos con las políticas anti-inmigrantes del gobierno Donald Trump.

“Estoy preocupada por los inquietantes comentarios del alcalde De Blasio sobre la expansión de los delitos de deportación. Nueva York debe redoblar nuestro estatus como ‘ciudad santuario’ ”, aseguró la funcionaria, quien exhortó al Alcalde a dejar de lado lo que calificó como “ideas equivocadas”.

“Es un momento de gran nerviosismo en muchas de nuestras comunidades y sería un grave error aumentar la lista de delitos que pueden conducir a la deportación”, agregó la defensora.

Thanu Yakupitiyage, de la New York Immigration Coalition, también se refirió al temor que han causado los comentarios de De Blasio y aseguró que los defensores de los inmigrantes están “profundamente preocupados sobre cualquier expansión en la lista de delitos que sean objeto de deportación”. La activista agregó que trabajarán muy duro para que eso no ocurra.

Entre tanto, el contralor Scott M. Stringer manifestó que tal y como está el panorama para los inmigrantes, lo que la Ciudad debe hacer es protegerlos y no aumentar el temor.

“Esta Casa Blanca está haciendo todo lo que puede para retroceder y retroceder décadas de progreso. Es urgente que seamos pensantes y estratégicos acerca de nuestro manejo de los problemas”, dijo Stringer. “Las familias viven con miedo, y debemos hacer todo lo que podamos para defender a nuestras comunidades de inmigrantes”.

Robin Levine, vocera de la presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, manifestó que seguirán luchando para que no haya familias rotas y no se aumenten los casos en los que se deporte a inmigrantes que no hayan cometido delitos serios.

VE AQUÍ LA LISTA DE 170 OFENSA QUE CALIFICAN PARA DEPORTACIÓN

“El Concejo de la Ciudad se siente orgulloso de su exitoso trabajo para detener las deportaciones innecesarias y poner fin a la aplicación innecesaria de las detenciones de inmigración”, dijo Levine, al tiempo que destacó que continuarán utilizando todos los recursos necesarios para defender a los inmigrantes y mantener segura la ciudad.

El pasado martes el alcalde De Blasio aseguró que pronto anunciaría si agrega nuevos delitos con los que un indocumentado que viva en Nueva York no será protegido por la Ciudad ante ‘La Migra’, pero, sin dar detalles, mencionó que pueden incluirse un par de ofensas nuevas.

Rosemary Boeglin, vocera de la Alcaldía, aseguró que la Ciudad está analizando el tema para lograr un balance en favor de la seguridad y los inmigrantes.

“El objetivo de la Ciudad es tener una lista de delitos que equilibre inteligentemente la seguridad pública con nuestro objetivo de mantener a las familias inmigrantes unidas. Esperamos que esta lista sea objeto de un diálogo serio y continuo”, dijo Boeglin, al tiempo que manifestó que están atentos y con disposición a escuchar sugerencias y comentarios de los oficiales electos y reiteró que Nueva York seguirá firme con su postura de proteger de ‘La Migra’ a los indocumentados.

“Estamos orgullosos de nuestra legislación que limita cuidadosamente las excesivas prácticas federales de inmigración y pone fin a la presencia de la Agencia de Inmigración y Aduanas en Rikers Island y todas las instalaciones de la ciudad”, agregó.