Selena Gómez vuelca sus traumas del pasado en su nueva serie ’13 Reasons Why’

La estrella confesó que su ingreso en una clínica de rehabilitación fue la consecuencia natural de una de las épocas más "difíciles" de su vida

La actriz y cantante Selena Gómez ha regresado por todo lo alto al medio televisivo que la convirtió en estrella, pero en esta ocasión ha elegido hacerlo como productora ejecutiva de la nueva serie de Netflix ’13 Reasons Why’, sobre una adolescente que acaba suicidándose tras poner en marcha un meditado plan que incluye el envío de varios mensajes a todas aquellas personas a las que responsabiliza de su decisión.

Y aunque la ficción televisiva no es precisamente autobiográfica y está basada en una famosa novela juvenil, la que fuera estrella de la factoría Disney ha encontrado varios paralelismos en las dificultades que atraviesa la protagonista a lo largo de la historia y aquellas dramáticas experiencias que ella misma vivió durante su adolescencia y, sobre todo, en los meses previos a su mediático ingreso en rehabilitación el año pasado.

“Para serte completamente sincera, cuando empezó la producción me encontraba en un período muy complicado de mi vida. Decidí aislarme del mundo durante 90 días para tratar aquellas cuestiones que me afectaban y terminé conociendo [en la clínica] a un montón de chicos que experimentaban de primera mano algunas de las cosas que les ocurren a los personajes [de la serie]”, reveló en la presentación de su más reciente proyecto en Nueva York.

What 13 reasons why has represented was an authentic story of what every kid deals with in every day life. The pressure, the unrealistic expectations of what they believe they should be. Whether you have read this book or not, it's a story of what every kid does and will continue to go through – unless we keep talking about it. People are hurting and deserve to be heard. Tired of others portraying a false idea of what every day life is. I hope @13reasonswhy can enlighten people to what words mean when you say them. Una foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) el 8 de Feb de 2017 a la(s) 6:12 PST

Al margen de las secuelas psicológicas que se derivan de la enfermedad de lupus que padece, Selena deja entrever que el excesivo escrutinio mediático que ha suscitado desde que saltara a la fama y los juicios de valor que ha tenido que soportar por parte de la opinión pública en relación con aspectos puramente personales de su vida constituyen también dos razones de peso que explican por qué acabó sucumbiendo de alguna forma ante las inseguridades.

“En el fondo no importa si tienes que enfrentarte a estas cosas en un instituto o en el que yo creo que es el instituto más grande del mundo, Disney Channel. En mi caso no solo fue un grupo de chicos el que analizaba cada movimiento de mi vida, sino que había ciertos adultos que se atrevían a decirme cómo debería vivirla. Todo me resultaba muy confuso, no tenía ni idea de lo que quería hacer y del tipo de persona en que me convertiría”, se sinceró en la misma conversación, antes de insistir en que su experiencia no difiere demasiado de la que viven millones de adolescentes en todo el mundo.

“Creo que esa época del instituto yo la viví de forma amplificada y con demasiada intensidad. No digo que sea peor que la de otros, pero a mí me resultó muy dura. Pero me guste o no, como sé que hay muchas personas que me han visto cometer errores y tomar determinadas decisiones, quiero estar ahí para ellos y para ayudarles de alguna manera. A veces creo que los adolescentes están desconectados de la realidad por culpa de la tecnología y ahora necesitamos esas conexiones más que nunca”, sentenció.