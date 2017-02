Alfonso Arau: “No soy abusador de mujeres”

La actriz Debra Messing acusó esta semana al cineasta mexicano de haberla acosado y humillado durante el rodaje de la película "A walk in the clouds"

Alfonso Arau se define como un director que siempre ha cuidado y respetado a sus actores, por ello dijo estar indignado, y a la vez sorprendido, de que la actriz Debra Messing dijera en días pasados que el cineasta mexicano la obligó a desnudarse en su primera película, “A walk in the clouds”, estrenada en 1995.

“Primero que nada, quiero decir categóricamente que no soy un abusador de mujeres. No tengo fama de eso porque soy un actor y director con trayectoria. Número dos, es totalmente falso que yo la hiciera que se desnudara”.

“Ella debería estar agradecida por el empujón que le di a su carrera, por eso estoy muy molesto que, más de 20 años después de que hicimos esa cinta, esté diciendo estas cosas con no sé qué propósito”, expresó Arau en entrevista telefónica para Reforma.

El actor, quien desde hace más de 45 años dirige y produce, aclaró que él le dio oportunidad a Messing de debutar en el cine sin la imposición de alguna agencia o representante de talentos.

“Yo la elegí de entre muchas otras figuras porque le vi gracia y, por supuesto, una belleza natural que me pareció ideal para el personaje (la novia del protagonista, encarnado por Keanu Reeves), pero hacerle lo que ahora está alegando está lejos de la verdad”.

“Yo soy actor y he trabajado con grandes, pero difíciles directores, por eso a mis actores los trato como a mis colegas, como si fueran mis hermanitos. A Debra, como a todos con los que he trabajado, le di un buen trato“, reiteró el también realizador de Zapata, El Sueño del Héroe.

La protagonista de la serie Will & Grace dijo en el evento Makers Conference, realizado esta semana en California, que Arau la hizo quitarse la ropa para filmar una escena, en la que sólo fue captada su espalda, únicamente para humillarla.

Agregó que el mexicano se burló por el tamaño de su nariz y la ridiculizó enfrente de su equipo.

“Si en verdad hubiera criticado su nariz, si eso me hubiera preocupado, como ella dice, no la hubiera elegido para la película, así de sencillo. Insisto, esto es una mentira brutal”.

“Aclaro que el trato hacia ella fue cordial y no la filmamos desnuda, aunque en el contrato sí estaba la cláusula ‘nudity’ (desnudez). Quiero decirlo, porque esa es la verdad”, subrayó Arau.

El realizador dijo que no dará eco a lo que pueda añadir Debra Messing de él, pues ella sabe que le debe a Arau hasta la imagen que la hizo famosa en la serie Will & Grace.

“Yo le sugerí en “A walk in the clouds” que se pintara el cabello de rojo para que realzará sus facciones y ella hizo un alboroto primero y hasta las maquillistas me llamaban a las 3 de la mañana para acusarla de que quería que le hicieran un montón de pruebas de color”.

“Yo les pedí que la complacieran en todo. ¿Eso es ser malo? Y en Will & Grace se caracterizó como yo le sugerí, entonces sólo le he regalado éxito. No haré caso a lo que diga y mucho menos tomaré cartas legales porque lo que dice es falso”, puntualizó Arau.

ASÍ LO DIJO

“Estoy molesto con lo que Debra Messing dice, pero tranquilo, porque se trata de una calumnia. No voy a hablar más del tema. Tengo cosas más importantes que hacer como desarrollar proyectos”.

Alfonso Arau, cineasta.

POR: Hugo Lazcano