BuenosDíasNYC: Viaja al pasado este ‘San Valentín’

Este es el tipo de tip que llega a última hora, para darle a tu San Valentín el estatus de noche inolvidable. Si buscas premiar a tu pareja con un lugar especial, reserva sin dudarlo una cena en The Heath, el restaurante del dramático The McKittrick Hotel, con el ambiente neoyorquino de principios el siglo XX que inmediatamente transformará tu cita en una escapada romántica, sofisticada y extravagante difícil de conseguir en cualquier otra parte.

The Heath, es ganador del premio Diner’s Choice al restaurante más romántico, que complacerá hasta a la más exigente de las parejas. Hay opciones de cabinas para grupos de parejas, si decides compartir la noche del amor con amigos íntimos.

Puedes elegir la opcion de ver el show Sleep No More, un remake de la tragedia Macbeth de Shakespeare, y luego pasar a la cena, que incluye tres platos con cerveza y vino ilimitado. The McKittrick Hotel está en el 542 West 27th Street, entre las avenidas 10th y 11th en Chelsea.

Para los que no tienen pareja también New York está lleno de alternativas. No te quedes en casa. El Hotel Nomo en Soho prepara una superfiesta solo para solteros, en la que puedes encontrar (y hacer clic) con tu alma gemela. Un bar abierto de una hora para romper el hielo y luego pista de baile sin restricciones, con la música a cargo del DJ Julian O’Keefe son las principales atracciones de la noche. El resto depende de la suerte y de tu propio encanto. Los boletos valen $25 para las chicas y $35 para los varones.

Otra opción es el sexto evento Unloveable: A Smiths & Morrissey Valentine’s Day, en el que la banda anfitriona Sons & Heirs interpreta covers de los éxitos de Smiths y Morrisey, es ideal para ir con tu pareja o para encontrar otros desemparejados con los que ‘congozarte’ juntos.

La temperatura hoy

El invierno nos regala un día de los enamorados frío, pero principalmente soleado, con temperaturas máxima de 39° F y mínimas de 35° F en la noche.

Servicio de trenes

Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

En portada

Uno de cada cuatro detenidos en las redadas llevadas a cabo por la autoridad migratoria este pasado fin de semana en la Gran Manzana no tenían antecedentes penales, como se pudo confirmar. Schumer exige cuentas a ICE por falta de transparencia. “Los inmigrantes indocumentados viven con miedo, están confundidos y asustados”, dijo el senador.

Dentro de estos que viven atemorizados están los jovenes beneficiarios de DACA, aunque siguen protegidos por el estatus temporal.

Activistas de la ciudad continúan presionando al alcalde y los políticos locales para rebajar el precio de la MetroCard para las personas de bajos recursos. Te contamos los detalles de esta batalla legal.

Tuit del Día

Línea de ayuda sobre qué ha cambiado en Inmigración https://t.co/w4XWjj6oh7 pic.twitter.com/Wb4uFlHDZr — El Diario Nueva York (@eldiariony) February 14, 2017

Foto del Día

Pedro Auquilla provides information to construction workers at the Columbus Circle subway station. Photo @marielalombard @eldiariony #photooftheday #nuevayork #nyc #manhattan A post shared by El Diario Nueva York (@eldiariony) on Feb 13, 2017 at 11:45am PST

