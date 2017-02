Juntos hasta el final: la historia detrás de la conmovedora foto de la pareja que murió de cáncer en la misma semana

Mike y Julie, un matrimonio británico, perdieron la vida con sólo seis días de diferencia; la imagen que compartieron sus hijos generó una campaña impensada

Mike, de 57 años, luchaba contra un tumor cerebral desde 2013. A Julie, su mujer, de 50 años, le diagnosticaron cáncer de hígado y de riñones en mayo pasado. En los últimos meses, las enfermedades entraron en un etapa muy crítica. Por eso, dos semanas atrás, la pareja ingresó al hospital Arrowe Park, del condado de Merseyside, Reino Unido. Los médicos no pudieron hacer mucho: él murió el 6 de febrero y ella, seis días más tarde. Estuvieron junto hasta el final.

Durante los últimos días en el hospital, permanecieron muy cerca, con las camas pegadas y tomados de la mano. Sus tres hijos aprovecharon para tomar la última foto de sus padres con vida. Poco tiempo después, Luke (21 años), Hannah (18) y Oliver (13) compartieron la imagen en las redes sociales.

Así, la historia llegó a todas partes del mundo y provocó un efecto inesperado: los tres hijos de la pareja británica acaban de recibir casi US$200.000, donados por personas de diferentes países que se conmovieron por la foto. “No lo podían creer”, aseguró Heather Heaton Gallagher, una amiga de la familia, en diálogo con la BBC. “Están viendo todo el apoyo que reciben de todas partes del mundo y es muy inspirador para ellos”.

El dinero se juntó a través de una campaña online iniciada con el propósito de ayudar a mantener económicamente a los tres jóvenes. ¿Qué harán ahora con el dinero? Según Gallagher, se usará para pagar la educación de los tres hermanos, que quedarán bajo el cuidado de sus tíos.

Una historia de amor. Mike y Julie eran las cabezas de la familia Bennet, originaria de Irby, una pequeña aldea en el noroeste del Reino Unido. Él se dedicaba a construir armarios, mientras que ella era maestra. La amiga de la familia aseguró que la pareja estaba “muy enamorada” y que ellos “se adoraban”. Esa foto sólo inmortalizó la famosa frase de los Beatles: “All you need is love”. Al fin de cuentas, es lo único que dura hasta el final.