La muerte médica asistida: una opción cristiana para terminar con el sufrimiento al final de vida

Jornada de oración en Albany para promover propuesta sobre la muerte asistida

No tengo ningún problema con la noción de la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Es cómo la enfrentamos y el camino que tomamos durante su proceso, lo que hace la diferencia.

Es una bendición que la legislatura estatal de Nueva York está considerando un proyecto de ley que autorice la muerte médica asistida. Los adultos con enfermedades terminales, en pleno uso de sus facultades mentales con un pronóstico de vida de seis meses o menos, deberán tener la opción de solicitar una prescripción de su médico para obtener un medicamento que se puedan tomar por sí mismos, en caso de que su sufrimiento se convierta intolerable.

Desafortunadamente, existe un grupo pequeño de oponentes poderosos que podría dejar esta opción fuera del alcance de la gran mayoría de neoyorquinos que la desean.

Como sacerdote, he sido bendecido al aconsejar a muchos neoyorquinos mientras se preparan para el final de sus vidas. Me he sentado al pie de sus camas, mientras suplicaban la ayuda para morir. La memoria de esas personas, me ha ayudado a hacer mi voz presente hoy para ayudar a que se autorice la práctica médica de fin de vida.

Por esta razón, me uno a otros líderes religiosos en el Capitolio en Albany este 14 de febrero para una oración interreligiosa de amor y compasión por los neoyorquinos con enfermedades terminales.

Hubo algo sagrado en el ministerio que di a las personas que rogaban por el alivio a su dolor. Lejos estaba yo de saber que estas experiencias me estaban preparando para el día en que mi hermano, Samuel, a luz de su debilitante etapa final de SIDA, me pidió que lo ayudara a morir en paz.

Opciones de Cuidado para Fin De Vida

La ayuda médica para morir ha encabezado los titulares latinos en Nueva York por las súplicas del recién fallecido Miguel Carrasquillo y el nuevo apoyo para esta opción de cuidado de fin de vida, por parte del vicepresidente de la Asamblea Félix W. Ortiz y el Asambleista Robert J. Rodríguez.

La Ayuda Médica para Morir está actualmente autorizada en seis estados: Oregón, Washington, Montana, Vermont, California y Colorado. Asimismo, el congreso está revisando un proyecto de ley que fue aprobado por el consejo de D.C., para autorizar esta opción de cuidados de fin de vida.

El sufrimiento horrible que vivió Miguel por el cáncer cerebral, lo motivó a grabar videos en Inglés y en Español, donde suplico a los legisladores de todo el país, que apoyaran las leyes de ayuda médica para morir, incluyendo los estados donde vivió, tales como Nueva York, Illinois, y su natal de Puerto Rico. Miguel también grabó videos en Inglés y Español, solo 10 días antes de su agonizante muerte el 5 de junio del 2016.

Han pasado ocho meses desde la muerte de Miguel, joven católico de 35 años. Sin embargo, su muerte está haciendo una diferencia entre la comunidad latina por la cual luchó hasta su último suspiro.

De hecho, el 69% de latinos a nivel nacional apoyan la ayuda médica para morir, de acuerdo a una encuesta nueva realizada por Lifeway Research. La mayoría de los grupos religiosos que participaron en la encuesta también dijeron que la ayuda médica para morir es “moralmente aceptable” incluyendo: 70% de católicos; 59% de todos los cristianos; 53% de protestantes; 70% de personas de otras religiones y un 84% de aquellos que se identificaron como no religiosos.

Hace poco conocí a la madre de Miguel, Nilsa Centeno, cuando nos unimos a Compassion & Choices para lanzar la campaña bilingüe en Nueva York en noviembre, para educar a los residentes estatales sobre la propuesta de ley bipartidista de ayuda médica para morir. Hablamos sobre los últimos deseos de su hijo que pedía el apoyo latino para la ayuda médica que no que no tuvo disponible en su natal, Puerto Rico. Su sufrimiento me recordó la dolorosa muerte de mi hermano.

Opciones de Cuidados Para Fin de Vida

Por supuesto que esta opción de cuidado de fin de vida puede no es para todos. Mucha gente buena y de fe tiene diferentes opiniones sobre que tipo de decisiones son mejores para ellos en en la etapa final de una enfermedad terminal.

Hay muchas maneras de encontrarse con Dios, y los neoyorquinos tienen una amplia gama de creencias espirituales y tradiciones.

Mi Dios es un Dios amoroso y compasivo. Es un Dios que no abandona a una persona que está agonizando. Es un Dios que no niega los medios para morir tranquilamente. Creo que nuestro estado debe adoptar una ley que permita a los neoyorquinos con enfermedades terminales morir sin sufrimiento, de la forma que sea consistente con su propia fe, sus valores y sus creencias.

(El Padre Luis Barrios, es pastor de la Iglesia Episcopal Santa Cruz/Holyrood y profesor en la universidad John Jay)