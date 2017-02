Resultados de ligas locales de fútbol en Nueva York

El Deportivo FC golea a Lyons en la BAYSL

Deportivo FC se puso al frente de la categoría Sub-12, del campeonato bajo techo de la Big Apple Youth Soccer League, al derrotar 6-1 al L.S. Lyons en la pasada jornada jugada en el tabloncillo del coliseo Elmcor de Queens.

Deportivo FC macha de líder al completar 12 unidades, seguido de Dynamites que goleó 8-4 a La Colonia, mientras que NY Kids se impuso a Dynamites por 5-4.

Por su parte, L.S. Halcones Boys se mantiene invicto con 12 puntos en cuatro partidos y tiene el ataque más temido en los Sub-8, al acumular 24 goles.

Isla Malvinas que marchas segundo con 10 puntos, venció 3-1 a College Point y Dynamites 2-0 al Club Madrid.

Una de las goleadas de la fecha la produjo New York Manchester que le encajó 10-1 a Dynamites en la Sub-10; en tanto que Islas Malvinas igualó 0-0 con Club Madrid y College Point superó 2-1 a I. Malvinas.

El puntero en esta categoría es L.S. Halcones Black con 12 unidades tras ganar 3-2 a Dynamites.

En la Sub-14, Club Madrid va al frente con 15 puntos, luego de golear 6-1 a NY Manchester y DLSA (segundo con 12) venció 3-2 a NY Kids. También la academia Malvinas logró una victoria de 4-2 sobre NY Red Stars.

En la Sub 16, Real Astoria comanda el campeonato tras derrotar 3-0 a LS Scorpions y Club Madrid vapuleó 5-0 a Deportivo. Asimismo, NY Red Stars goleó 5-1 a NY Generations.

En otros resultados del pasado sábado en Queens:

Categoría Sub-9

Islas Malvinas 4, Club Madrid 2

Dynamites 2, Real Astoria 0

NY Kids 5, Dynamites 3

Victoria United 3, New Generation 1

Categoría Sub-11

Deportivo FC 2, La Colonia 1

NY Kids 11, NY Red Stars 0

Club Madrid 3, NY Manchester 1

Checa nuevo monarca de la NYSL tras vencer al Rebaño de Queens

Checa se proclamó campeón del torneo invernal de la New York Sport League al derrotar 3-1 al Rebaño de Queens en el tabloncillo del coliseo de Elmcor de Queens.

El encuentro llenó la expectativa de los fanáticos luego de que ambos sextetos cumplieran una buena campaña para llegar al partido final.

Los goles del Checa fueron convertidos por Mario Bermeo, John Gallegos y Juan Sumba. Descontó para el “chiverio” Francisco Juan.

“Con estos torneos se calienta el ambiente para lo que serán los certámenes de fútbol que se llevarán a cabo en el parque de Flushing”, manifestó el dirigente Guillermo Centeno.

“Aún hay cupos disponible. Los campeonatos se disputarán los días domingos en las canchas 4 y 5”, agregó.

Por otra parte, arrancó el “Torneo Nuevo” de fulbito y estos fueron los resultados:

Xolos 1, Arsenal 3

Roma 2, Jerusalén 3

Guerrero 0, Toreros 3

Barcelona 2, Internacional 1

Juniors 1, Dukes “A” 4

Jhordys 2, Águila 7

CD internacional 0, Full Panas 2

Avengers 2, Los Amantes 3

Latinos 3, Mónaco 0

CD Crew 6, Los Toques 4

Yankees 1, Real Madrid 3

El coliseo ELMCOR, está localizado en la calle 108 y Northern Boulevard, en Queens. Para más información llamar a los teléfonos: (917) 915-3110 o (347) 680-7965.

Centro América y Leverkusen favoritos en liguilla de la United Force

Deportivo Centro América y Leverkusen “pintan” de favoritos para avanzar a la siguiente fase del campeonato de fulbito de la United Force cuando tengan que medirse, este viernes, al Borussia Junior y Deportivo Pancho, respectivamente.

La liguilla se disputa en el tabloncillo de la Jamaica High School (167-01 Gothic Drive) de Queens.

Deportivo Centro América es el actual campeón de la liga que preside Luis Siguencia. Ganó el título en penales al derrotar 3-1 al Leverkusen, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Los otros emparejamientos quedaron de la siguiente manera:

Real Marquense vs. La Nube

Sacachispas vs. JPC

Freeport United vs. Sensación Junior

Real Madrid vs. C.D. Fas

San Miguel vs. D. Marquense

Celtic vs. Daga Boys

Amigo Club vs. Sin Comentarios

Los Amigos vs. Avenida Sport

Estudiantes del Guayas prepara torneo de verano

La Liga Estudiantes del Guayas que preside Rodolfo “Feliciano” Ubilla informa que tienen abiertas las inscripciones para su campeonato de verano que se llevará a cabo en la cancha número cinco del Flushing Meadows Park que Queens. El torneo se disputará en categoría abierta (primera).

El primer equipo inscrito en el torneo, es el cuadro de La Farándula, llamado también el “mimado de Queens”. La Liga Estudiantes del Guayas está considerada como la decana del fútbol en el Flushing Meadows Park y su actual titular Rodolfo Ubilla es uno de sus fundadores.

La institución que nació como un equipo de fútbol llamado Ayacucho en 1969, también tuvo de presidentes a David Carpio y Alfredo Jalil. Los interesados en obtener mayores informes, llamar al (718) 565-6935.

Torneo Liga Independiente Peruana

La Liga Independiente Peruana de fútbol comienza moverse y anuncia que tiene franquicias disponible para su temporada número 30 que se jugará en la cancha 2 del parque de Flushing, Queens.

El dirigente Jorge Chávez anunció que el certamen será dividido en dos grupos: mañana y tarde. Asimismo, señaló.

El C.D. Águila, es uno de los favoritos y que en esta ocasión irá tras el quinto título, lo que hace más atractivo el certamen. Águila conquistó el tetracampeonato de la Liga al derrotar 2-1 al Dragón en disputado cotejo celebrado en Queens.

Más detalles, llamar al (917) 209-1000