Así respondió Danna Paola ante las críticas por su aumento de peso

Entérate qué dijo la actriz y cantante a quienes juzgan su figura

Mientras hace un par de meses, Danna Paola era criticada por su supuesta ‘delgadez’, ahora, la actriz es señalada por haber aumentado de peso en las últimas semanas.

Durante la alfombra roja de la obra ‘Billy Elliot’ en la Ciudad de México, la también cantante recalcó no importarle lo que los demás piensen de ella pues hay que amarse como uno es.

¡Que noche! 💛 gracias @fotomau heavy ! Hair & makeup @gabsarrieta @danyfarid Outfit by @carlotinaclothing @maisonvalentino A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Feb 15, 2017 at 12:34pm PST

“Solo puedo decir que cada quien debe amarse como es. Las críticas o lo que diga la gente, la verdad es que me viene sobrando (…) Soy feliz como soy y en realidad te podría decir mil cosas; pero no me quiero extender sobre algo que no me importa. Solamente (quiero) que sepan que somos seres humanos y cualquier tipo de comentario afecta”, señaló.

Si sonreímos todo cambia… Vive y sé feliz! 💙 A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Nov 30, 2016 at 5:44pm PST

Por otro lado, la también cantante adelantó que se encuentra preparando su regreso a la música y al teatro aunque aseguró no poder dar mayores detalles al respecto.

“Este año regreso a la música y también al teatro. Así que estén pendientes porque estoy muy emocionada y también contenta de hacer lo que amo, que es cantar, y en este caso pues ahora (viene) el teatro musical este año”, concluyó.

POR: Brenda Hernández