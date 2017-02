¿Será exitoso el día sin inmigrantes en EEUU este jueves?

Una manifestación convocada en las redes sociales pide que los inmigrantes se queden en casa este 16 de febrero

Quizás te enteraste por Whatsapp, un tweet, o por un post en Facebook, y es que en todas las redes sociales no han parado los mensajes promocionando la protesta “Un día sin inmigrantes” que se realizará este jueves 16 de febrero.

La invitación sugiere que los inmigrantes de todos los estatus migratorios no vayan al trabajo, no abran sus negocios, no compren en páginas de Internet, no coman en restaurantes, no compren gasolina, no vayan a clases, y no manden a sus hijos a la escuela.

El objetivo es hacer notar la importancia de los inmigrantes en el país. “Señor presidente, sin nosotros y sin nuestro aporte, este país se paraliza”, señala la invitación.

Un taxista de El Bronx quien no quiso dar su nombre por miedo de repercusiones, dijo que se enteró del día de acción por Whattsapp y piensa quedarse en su casa tranquilo este jueves. “Quiero simplemente darle apoyo a los inmigrantes, para que nuestro Presidente entienda que esto es un país de inmigrante y hacemos falta”, expresó el dominicano de 53 años.

Aunque la acción ha sido compartida muchas veces, se desconoce quiénes son los organizadores y muchos de los grupos pro inmigrantes de la Ciudad no participarán.

“No tenemos problema con un día sin inmigrantes pero la razón por la cual no nos hemos involucrado es porque queremos tener cuidado preguntándole a la gente que no vaya al trabajo y que no lleven a los hijos a la escuela”, expresó Thanu Yakupitiyage vocera del New York Immigration Coalition (NYIC).

Ella explicó que en la imagen que se ha compartido no hay un número por si alguien tiene preguntas, un sitio de encuentro, o claridad en cómo se va hacer visible que las personas faltaron al trabajo. “Para tener un día sin inmigrantes exitoso, requiere mucha planificación”, indicó.

Amor por los inmigrantes

En la noche de San Valentín, Yakupitiyage se unió a la manifestación organizada por NYIC en Foley Square donde neoyorquinos se juntaron para mostrar su amor y solidaridad con los inmigrantes.

“‘El amor se defiende. Muestra el amor para la comunidad inmigrante en un día que se supone que sea sobre quererse el uno al otro”, dijo.

Los manifestantes estaban reaccionado a los arrestos de 680 personas el pasado fin de semana por ‘La Migra’, incluyendo a 40 individuos del estado de Nueva York. Según Yakupitiyage, han recibido muchas llamadas de inmigrantes con miedo de salir a las casas.

Mientras que ICE dice que esto fueron “operaciones rutinarias”, las organizaciones ven los arrestos como un aumento espectacular de los operativos de Inmigración.

Además, denuncian que la Casa Blanca está planificando lanzar otras medidas ejecutivas para detener la entrada de personas de países mayormente musulmanes.