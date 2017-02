Aclaran dudas migratorias en foro online

Como parte de la jornada “¿Qué ha cambiado en Inmigración?”, que organizaron Univision 41, El Diario, Wado, Caridades Católicas y la New York Immigration Coalition, este jueves se cumplió un foro online con expertos para aclarar dudas a inmigrantes de nuestra área.

En la transmisión en vivo a través del Facebook de Univision 41 y retransmitida por El Diario en su página facebook.com/ElDiarioNY, entre las preguntas que hicieron los usuarios estuvo ¿Qué se debe hacer al momento de detenerlo?

“Este un país de leyes, hay un proceso, no sabemos cuáles son las políticas de la administración lo que podemos decirle es que hay muchas organizaciones con abogados de migración. No los vamos a dejar abandonados, nos deben mantener informados”, respondió uno de los abogados que asistió ayer al foro. “Si va a firmar algo el abogado debería leerlo, muchas veces los papeles están en inglés y son papeles de deportación. Deberían esperar. No deben firmar nada solo cuando tengan un abogado”.

Otra de las preguntas fue si las autoridades pueden pedir identificación en la calle y los abogados respondieron que lo que tienen que hacer “es que deben presentar una identificación legítima y por más que te griten o que te obliguen debes mantenerte callado. Mejor es tener una identificación de la ciudad de NY como una licencia de conducir. No se debe usar una cédula o un pasaporte”.

Entre el lunes y miércoles, al menos 1,700 llamadas fueron recibidas en la línea de ayuda sobre las órdenes ejecutivas de Trump.

Las consultas más frecuentes del público fueron: restricciones para viajar, el veto, miedo por los antecedentes penales, redadas, deportaciones y qué servicios hay a la mano para los indocumentados.

“La mayoría de las llamadas que recibí fueron sobre casos criminales, delitos y los tickets que muchas personas tienen, al igual que preguntas con miedo sobre las redadas. Preguntas como qué pasa si tengo hijos en el colegio y me agarra Inmigración”, comentó la voluntaria Paulina Ortiz, quien atendió varias llamadas y refirió a los inmigrantes a asesores legales especializados gratuitos o de bajo costo.

“Es importante, al menos, tener información correcta, información al día y si llaman podemos clarificar esos miedos y darles información sobre organizaciones sin fines de lucro que tienen abogados reputables que les pueden dar un consejo e información sin ser estafados”, agregó la chilena.

Raluca Oncioiu, directora de la línea de Inmigración y de los servicios de Inmigración de Caridades Católicas, valoró el esfuerzo que se hizo durante esta jornada de asistencia.

“Nuestra línea directa proporcionó información importante y refirió a muchas personas que están preocupadas por los recientes acontecimientos que afectan a la comunidad inmigrante “, dijo la funcionaria. “Agradecemos a nuestros socios, incluyendo a Univision, El Diario, Radio WADO, la Coalición de Inmigración de Nueva York, la Oficina del NYS para Nuevos Americanos y los muchos proveedores de servicios legales de la Ciudad de Nueva York, cuyo personal nos está ayudando a responder llamadas”.

Por su parte, el director ejecutivo de Caridades Católicas, monseñor Kevin Sullivan, hizo un llamado a la comunidad para permanecer alerta, pero sin dejarse llevar por el miedo.

“Es importante que la gente sepa que tiene derechos así no tenga papeles y deben consultar con abogados sobre sus casos particulares para saber qué opciones tienen”, dijo.

Si no pudo conectarse al foro online, recuerde que lo puede encontrar tanto en nuestra página de Facebook como en la de Univision 41.