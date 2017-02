La candidata conservadora que quiere un Ecuador feliz

Cynthia Viteri desea vencer al candidato de Rafael Correa

QUITO — Cynthia Viteri, una abogada de 51 años, se presentó como candidata a la Presidencia de Ecuador por el conservador Partido Social Cristiano (PSC) para los comicios del próximo domingo, con el objetivo de suceder en el poder a Rafael Correa y construir un país solidario y feliz.

La candidata opositora, cuya trayectoria política se remonta a 1998 -año en el que ocupó un escaño en el Parlamento-, se presenta por segunda ocasión a una elección presidencial, pues su primera vez fue en 2006, cuando Correa ganó.

Viteri competirá, junto a otros siete candidatos presidenciales, por el sillón que ocupa el actual mandatario izquierdista, quien entregará el poder a su sucesor en mayo próximo.

Por eso, la candidata prefiere pensar más en lo que hará en mayo y asegura que en los comicios del domingo el electorado castigará a Correa y optará por “el cambio verdadero” que dice representar.

Viteri, en entrevista con Efe, dijo que ella se refugia, en los momentos difíciles, en sus recuerdos de la infancia, la que asegura fue la época más feliz de su vida.

Por ello afirma que tiene “urgencias” que cumplir como eventual mandataria, pues sostiene que el país requiere de una transformación profunda que cambie la situación crítica a la que, según dice, le ha llevado Correa.

Viteri, por ejemplo, dice que le duele “el abandono, el hambre, la pobreza, la enfermedad” que padecen muchos ecuatorianos que anhelan un mejor país, donde haya “medicinas, atención especializada en salud, ancianos bien tratados”.

Pero, sobre todo, que “los niños estén bien protegidos, donde no pasen hambre, donde no pasen soledad, donde no vivan miseria, donde no vivan violencia, donde las mujeres dejen de llorar, donde los hombres puedan llevar todos los días la comida a sus casas, como también las madres jefas de familia”.

Ella dice soñar con un país “generoso y solidario, en un Ecuador feliz” y por eso repite que tiene la “urgencia de que ya sea mayo”.

“Ya tengo listo el proyecto para bajar impuestos” e implementar las reformas necesarias para mejorar el acceso de los jóvenes a la educación universitaria, impulsar el empleo, construir viviendas para familias pobres y aupar los emprendimientos productivos, añadió.

También asegura que si llega a la Presidencia emprenderá una lucha contra la corrupción, sobre todo la que se ha generado en la Administración de Correa.

Luchará contra la corrupción pero “sin venganza, con justicia verdadera”, evitando que las víctimas sean “perseguidas por los victimarios y que los victimarios no se conviertan en víctimas”.

“Todo acto de corrupción, antes, durante y después” será combatido y ninguno de los corruptos “va a poder disfrutar de lo robado”, afirmó.

Viteri está convencida de que Ecuador deberá mantener un diálogo directo con la Administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de su país y residencia de 2,5 millones de ecuatorianos.

También sostiene que eliminará el asilo político que el Gobierno de Correa concedió al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, quien permanece desde junio de 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres.

“Lamentablemente yo no tengo plata (dinero) para mantener a una persona allá, cuando acá hay niños y familias que viven con menos de tres dólares al día”, advirtió.