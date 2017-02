Melissa Mark-Viverito anuncia iniciativas para proteger más a los indocumentados

Durante su último discurso sobre el estado de la Ciudad, la presidenta del Concejo aseguró que ese organismo seguirá luchando contra las políticas de Trump

Nueva York seguirá defendiendo a capa y espada a los indocumentados y blindará a la Gran Manzana con leyes de protección para evitar que las medidas contra los inmigrantes promovidas por el gobierno de Donald Trump destruyan familias y sigan causando temor en las comunidades.

Así lo aseguró la presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito, durante el pronunciamiento de su último discurso sobre el estado de la Ciudad, titulado “eso somos”, que tuvo lugar este jueves en el Kings Theater, en Brooklyn.

“Hoy estamos anunciando un amplio paquete de legislación para proteger a los neoyorquinos inmigrantes y a sus familias. En primer lugar, no gastaremos recursos de la Ciudad para ayudar a las autoridades de inmigración a ubicar a los neoyorquinos que no amenazan la seguridad pública. No seremos un peón en ese juego”, comentó la líder política, al tiempo que agregó que el Concejo aprobará una ley que evitará que la migra tenga acceso a áreas privadas de propiedades de la Ciudad y a oficinas donde los neoyorquinos reciban servicios sociales. “Ellos tienen mejores cosas que hacer”.

Otra de las iniciativas que protege a varios indocumentados tiene que ver con la reducción de penas a delitos menores evitando que muchos inmigrantes tengan historial criminal y queden en riesgo de deportación. También habrá una ley que prohiba el acceso de la migra a escuelas y a los récords de los estudiantes.

“Juntos vamos a crear nuestro propio muro de resistencia contra las políticas antiinmigrantes. Ningún muro, no importa lo alto o lo grueso que sea, ni una orden ejecutiva nos cambiará”, comentó Mark-Viverito. “Esta es mi promesa: la ciudad de Nueva York defenderá y protegerá a nuestros inmigrantes. No vamos a abandonarlos”.

El discurso de la puertorriqueña, quien es la primera mujer latina en la historia del Concejo en ser su presidenta, se robó aplausos y logró que los asistentes le ofrecieran una ovasión de pie por defender la identidad de Nueva York como una ciudad de respeto a la diferencia que acoge a los inmigrantes.

“Sin importar si naciste en Mott Haven o en México, en Sunset Park o Siria o en Corona o El Caribe, si están aquí eres un neoyorquino”, dijo Melissa. “Nueva York siempre ha sido perseverante, sin importar el obstáculo. Ya sea desafiando a un rey en Inglaterra o a un presidente en Washington, defendemos lo que es correcto”.

La presidenta del Concejo también aprovechó para resaltar la labor positiva que ha hecho ese organismo en los últimos tres años en temas como la reforma a la justicia penal, la reducción de las penas de delitos menores, el respeto y protección de la igualdad en derechos humanos y la contratación de 1,300 nuevos policías.

Mark-Viverito comentó además que durante la actual sesión legislativa otras prioridades tendrán que ver con el aumento de cupos en las escuelas, un curriculo con educación sexual, al igual que programas para conservar y aprovechar la diversidad cultural que tienen muchos estudiantes.

La líder política también aprovechó para hacer un llamado a la actual administración a fin de que incremente los fondos en los programas contra el hambre de $8 a 22 millones, garantizando que ningún neoyorquino se quede sin comer y que 1.1 millón de estudiantes tengan almuerzos gratis en sus escuelas. “La triste realidad es que muchos estudiantes de las escuelas públicas se levantan y se acuestan con hambre”, dijo.

Asimismo anunció que el Concejo analizará una iniciativa para que los dueños de apartamentos resuelvan con prontitud los daños y deficiencias que reportan los inquilinos y dijo que aprobarán una legislación para que cuando un propietario amenace a un inquilino o cometa otros actos negativos, éste tendrá que demostrar que no fue un acto de acoso. “Y vamos a dar a los inquilinos que ganen en los tribunales de vivienda el derecho a cobrar daños justos y ampliar el alcance de la ley para incluir más tipos de hogares y actos de acoso”. recalcó.

.Javier Valdés y Deborah Axt, codirectores de la organización Se Hace Camino Nueva York, aplaudieron los anuncios hechos por la presidenta del Concejo por ofrecer soluciones específicas para que los inmigrantes de la Gran Manzana se sientan seguros.

“La presidenta Mark-Viverito anunció una legislación, que cuando se promulgue, le mostrará al país que la ciudad de Nueva York está liderando el camino para proteger a la comunidad de inmigrantes de la amenaza de Donald Trump”, comentaron los activistas.

El líder de la mayoría del Concejo, Jimmy Van Bramer, elogió la labor que Mark-Viverito ha hecho en esa cámara y dijo que bajo su liderazgo, y en este momento en el que hay mucha hostilidad desde Washington, “este concejo reafirma su compromiso de mantenerse como una ciudad santuario”.