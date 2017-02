Varios dueños de restaurantes en NYC apoyan a sus empleados inmigrantes por movilización

Sin embargo, no todos los trabajadores interesados pudieron participar en las manifestaciones

Ramiro Yupa llegó a la Ciudad de Nueva York, el año pasado, buscando mejores oportunidades económicas para sustentar a su familia en Ecuador. Hace tres meses, el hombre de 38 años comenzó a trabajar en Blue Ribbon Brasserie, en SoHo, limpiando y ayudando con la preparación.

Desde que ganó Donald Trump, ha estado preocupado por las políticas de repatriación, pero este jueves se siente más seguro. “Me siento protegido porque el jefe del restaurante nos está apoyando”.

Blue Ribbon Brasserie fue uno de muchos restaurantes y tiendas en la Ciudad de Nueva York que cerraron sus puertas en apoyo a la manifestación nacional llamada “Un día sin inmigrantes”.

“Cuando empleados que no han faltado un día de trabajo en 25 años van a donde ti y te piden por un día libre para marchar contra la injusticia, la contestación es fácil”, leía el letrero al frente de la puerta anunciando que estaban cerrados. Los socios de Blue Ribbon cerraron siete de sus restaurantes.

El restaurante Mexicano, La Contenta en el Lower East Side también cerró sus puertas y le dejaron saber a sus seguidores mediante sus redes sociales.

#adaywithoutimmigrants #orgullosamentemexicanos 🇲🇽

“Decidimos cerrar porque al final de cuentas como negocio yo no puedo hacer nada sin ellos”, dijo el chef Luis Arce Mota sobre sus empleados. El codueño de La Contenta indicó que todos los trabajadores son inmigrantes de Guatemala, Colombia, Honduras y México.

Los inmigrantes no solo trabajan, también son dueños de miles de restaurantes a través de la ciudad, según indicó Andrew Rigie, director ejecutivo de la Alianza de Hospitalidad en la Ciudad de Nueva York. “Los inmigrantes son fundamentales a nuestra industria y la diversidad de cocinas”, expresó. Sin embargo, la organización no tomó una posición sobre la protesta.

Otros lugares como Eataly y Lenwich Sandwich mantuvieron algunas de sus operaciones abiertas, pero apoyaron a sus empleados inmigrantes asegurando que no habrá repercusiones por faltar

Pero no solo fueron los propietarios de restaurantes que cerraron.

Dina Leor, dueña de la tienda de artesanías mexicanas La Sirena, siempre ha soñado de una semana donde los indocumentados dejen de trabajar. Por eso al enterarse de la acción, se sumó en nombre de sus amistades y amigos indocumentados quienes “están sufriendo por miedo”.

“Si eres una persona buena, estás trabajando, y estás haciendo tu parte de nuestro país, por qué no puedes estar aquí?” preguntó.

No todos los inmigrantes pudieron participar. El dominicano Milton Silverio dijo que se enteró de la protesta muy tarde. El camionero explicó que no podía faltar al trabajo porque no hay nadie que lo sustituya. Aunque le parece bien la protesta, cree “que la mejor forma que los inmigrantes podemos demostrar el poder es en las urnas” en el 2018.

El mexicano Víctor Gallardo estaba haciendo un delivery en la calle 18 cuando expresó que no faltó a su trabajo de la mañana por miedo que usen su ausencia como evidencia para despedirlo. Pero, va a faltar a su trabajo de la noche en el restaurante Bare Burger ya que los jefes mandaron un mensaje de apoyo. En vez de trabajar dijo que “Queremos ir con todos los compañeros a la manifestación”.

En Staten Island, Carlos Vargas, observó muchas tiendas cerradas. “Hoy nos muestra cómo la comunidad se unirá para luchar en contra de un sistema de inmigración roto e injusto. Estamos luchando para proteger a los 11 millones de inmigrantes indocumentados”, dijo el miembro de Se Hace Camino Nueva York.

Esta y otras organizaciones apoyaron las intenciones de la manifestación, pero no ayudaron a organizarla. Un día sin inmigrantes se llevo a cabo por individuos que mediante las redes sociales o en la calle regaron la voz.

“El hecho que la gente quiere participar y hacer un comentario es muy poderoso”, dijo Thanu Yakupitiyage, vocera para la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC). Ella notó que en su vecindario de Crown Heights se le hizo difícil encontrar un café en la mañana. “Después de hoy, por todo el gran interés, habrán conversaciones de hacer esto más”, añadió.