El día que Chivas goleó 5-0 al América y corrieron a La Volpe

Fue en el torneo de Invierno de 1996 y tras tremenda humillación, la directiva le dio las gracias al argentino

Este sábado, el “plato fuerte” de la jornada 7 del torneo Clausura 2017 de la Liga MX es el llamado Clásico Nacional, en donde las Chivas recibirán la visita del América, en un partido en donde las Águilas se juegan muchas cosas, entre ellas, la continuidad de Ricardo La Volpe como técnico.

Este será el tercer Clásico que dirigirá La Volpe como timonel de las Águilas, pues en el torneo anterior, América y Chivas se vieron las caras en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2016, en donde las cosas le salieron a pedir de boca, dejando atrás al “Rebaño” y meterse de lleno hasta la final.

Pero en fase regular del torneo mexicano, el duelo frente al Guadalajara no le trae los mejores recuerdos al “Bigotón”, ya que en su primera etapa como entrenador de los de Coapa, por ahí de 1996, las cosas no le salieron como esperaban y vio rodar su cabeza del banquillo azulcrema, tras una humillante derrota frente al acérrimo rival.

Se jugaba la jornada 3 del torneo de Invierno de 1996. Era el domingo 25 de agosto de 1996. Miles de aficionados de ambas escuadras se dieron cita en el Estadio Jalisco.

Ricardo “Tuca” Tuca Ferreti era, en ese entonces, el entrenador del conjunto tapatío y quien había armado un buen equipo en el que destacaban los nombres de Joel “Tiburón” Sánchez y Claudio Suárez, como referentes de la zaga; Alberto Coyote y Ramón Ramírez los orquestadores de la media y Sergio Pacheco con Manolo “Matador” Martínez como los hombres encargados del ataque.

Ese América de La Volpe también apostaba por el planteamiento defensivo. Los hombres de confianza del argentino eran Oswaldo Sánchez, Javier Margas y a Luis García, quien para muchos, sería el verdadero culpable de la deblacle vivida ese día en Jalisco.

Chivas mostró su poderío como local y apenas corría el minuto 4 cuando marcaron el primer gol, gracias a una buena jugada de Ramírez.

10 minutos después, ocurriría la acción que definiría la situación del partido, cuando Luis García vio la tarjeta roja por una dura entrada cometida a Joel Sánchez, dejando así con 10 hombres a su escuadra, prácticamente inciando el cotejo.

Chivas hizo el 2-0 por conducto de Sergio Pacheco y fue en el segundo tiempo cuando se vino el verdadero vendaval rojiblanco, gracias a los tantos conseguidos por “Tilón” Chávez y el doblete de Sergio García que terminaron por labrar eses 5-0 humillante para los americanistas y lapidario para La Volpe, que fue ahí en donde firmó su “sentencia de muerte”.

Todo fue culpa de Cuauhtémoc Blanco, según La Volpe

Hace un par de días, Germán Villa, uno de los grandes iconos del América y que participara en la goleada de los rojiblancos a esta escuadra, charló con un diario deportivo mexicano, en donde aseguró que tras el duro descalabro sucedido hace más de 20 años, Ricardo La Volpe culpó de la tragedia a Cuauhtémoc Blanco.

Luego de varios años de lo sucedido, Villa cree que la expulsión tempranera de García jugó en su contra, pero también reconoce que el plantel de Chivas de aquella época era muy bueno y además, estaban muy bien dirigidos por el “Tuca”.

El exfutbolista recuerda La Volpe culpó de la goleada a Blanco y a Pedro Pineda, pues el entrenador ya había tenido algunas diferencias con Cuauhtémoc y dijo que aquel día, su actuar dentro del terreno de juego había sido “inoperante”.

“Tenía un poco de roce con Cuauhtémoc Blanco y le dijo que había perdido el partido porque no había entrado a hacer lo que le había pedido… No tenían buena relación (Cuauhtémoc y La Volpe). La verdad, en ese momento, la mayoría del plantel no estaba del todo a gusto con Ricardo. Sucedieron muchas cosas y al final se dio su salida”, indicó Villa.