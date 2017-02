Juan Carlos Osorio ya tiene la lista del Tri para Confederaciones 2017

El DT de la Selección mexicana tendría en un 90 por ciento definidos a los jugadores que irán a Rusia 2017

Juan Carlos Osorio tiene definida, al menos al 90 por ciento, su lista de la Copa Confederaciones.

“Sí señor, la tengo”, respondió Osorio al periodista José Ramón Fernández.

Osorio ha señalado que su base es la de jugadores que militan en el futbol europeo, lo cual no garantiza que siempre sean convocados.

“Los que están en su mejor nivel sí, por algo están Europa. Obviamente como se lo mencionaba me preocupa la salud de Marco Fabián, me preocupa que Carlos Salcedo no esté jugando en la Fiorentina. Vimos al Villarreal, desafortunadamente perdió contra la Roma y Jonathan jugó en una posición donde no creemos que sea la mejor para él.

“Tenemos en cada posición cuatro jugadores y obviamente el espacio para que vayan disputando y a través de esa competencia vayamos inclinando por los jugadores”, expresó en el Foro CANCHA.

No descarta a ningún europeo

Si bien mantiene constante comunicación con los seleccionados mexicanos que militan en Ligas europeas, Juan Carlos Osorio quiere verlos de primera mano antes de la convocatoria para reanudar la actividad en el Hexagonal rumbo a Rusia 2018.

El técnico de la Selección Mexicana aseguró que hace poco platicó con Marco Fabián y negó que aquellos sin mucha participación estén descartados para el Tri.

“Cada caso es diferente, el caso concreto de Marco es su salud, el cómo se siente, hace dos días tanto Santiago (Baños) como yo hablamos con él vía telefónica, se nota contento, optimista, y ojalá que empiece pronto a entrenar”, explicó Osorio este viernes en el aeropuerto capitalino previo a su viaje a Madrid para iniciar una gira en la que visitará a los seleccionados.

“Los muchachos, todos, saben que la convocatoria o no pasa estrictamente por lo deportivo, que estén jugando, si no es así, que haya una razón valedera para poderla debatir y por lo menos que estén participando y que estén entrenando en sus clubes y ojalá tengan minutos de juego, ya tomaremos la decisión, no solamente de Marco, la de Miguel (Layún) también”.

Por eso, el entrenador colombiano negó que el defensa central Carlos Salcedo no tenga oportunidad de volver al Tri, luego que apenas el 1 de febrero volvió a participar con la Fiorentina de Italia, tras pasar enero sin actividad.

“Ninguno está fuera, de hecho con Carlos vamos a asistir el día del partido contra Torino, es un lunes 27 y ojalá que participe y si no, saber concretamente por qué no”, apuntó.

“Sabemos que en el futbol profesional hay cláusulas y otras cosas que no conocemos, establecer esa conversación con el jugador y ojalá verlo, que esté entrenando por lo menos”.