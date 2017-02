Mensaje de McCain a Trump: Los “dictadores” empiezan reprimiendo a la prensa

Así lo afirmó el senador, luego que el mandatario dijera que algunos medios de comunicación son "el enemigo del pueblo"

El senador y excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que “los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa”, después de que el presidente Donald Trump dijera que algunos medios de comunicación son “el enemigo del pueblo”.

“Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y, muchas veces, adversaria. Y sin ella, me temo que perderíamos muchas de las libertades individuales con el tiempo. Así es como empiezan los dictadores”, afirmó el senador en un extracto de una entrevista con NBC que se emitirá completa mañana.

“Lo primero que hacen los dictadores es callar a la prensa. Y no estoy diciendo que el presidente Trump está intentando ser un dictador, solo digo que necesitamos aprender las lecciones de la historia”, agregó el legislador, una de las voces republicanas más críticas con el Gobierno Trump.

McCain reaccionó así al polémico mensaje de Twitter en el que el viernes Trump acusó a algunos medios de comunicación estadounidenses de ser “el enemigo del pueblo”.

“Los medios con NOTICIAS FALSAS (los fallidos The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, escribió el presidente.

Hoy, en otro mensaje de Twitter, Trump volvió a pedir a los ciudadanos que no crean a los grandes medios, a los que volvió a acusar de publicar “noticias falsas” sobre su Casa Blanca, que, a su juicio, funciona “muy bien”.

Los ataques de Trump a los medios más prestigiosos de Estados Unidos, entre ellos The New York Times o la cadena CNN, vienen ya desde su campaña electoral, en la que pudo verse a sus seguidores lanzado insultos a los periodistas que cubrían sus mítines.

Este jueves, en una larga y caótica rueda de prensa, Trump se enfrentó con varios periodistas y volvió a lanzar uno de sus frecuentes ataques a los medios.

“Muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Ángeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no les cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no les creen”, dijo.