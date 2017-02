A ver si logras encontrar a una tercera persona en la imagen

Las redes sociales son el mejor lugar para encontrar este tipo de fotos, en las que la realidad y la fantasía se ponen a prueba.

En este caso, vemos una imagen que parece ser antigua. Una pareja en blanco y negro miran un lago.

El árbol sobre la pareja la vuelve más extraña aun ya que no queda claro si le da un toque de romanticismo o de tenebrosidad.

Pero aunque parece que son sólo dos las personas de la imagen, un tercer ser humano es posible verse prestando un poco de atención. No se fruste, no es fácil verla. Muchas personas no han sido capaces de descubrirla.

¿Cree que la foto es real?