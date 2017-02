Angélica Vale justificó “el fracaso” de su telenovela ‘La Fan’

El proyecto de Telemundo parece que no ha tenido el rating que esperaba

La actriz Angélica Vale se ha caracterizado por ser como “El rey Midas”, todo lo que toca, lo convierte en oro, debido a ser una mujer muy entregada en sus proyectos, sin embargo en ‘La Fan’, telenovela transmitida por Telemundo, no ha tenido la misma suerte, actualmente ya se posicionó como la producción con menos rating de la barra nocturna de la cadena televisiva, pese a los esfuerzos por atraer al público.

Angélica asistió hace unos días a un especial del musical ‘Mentiras’, por lo que los medios aprovecharon el momento para cuestionarla sobre este proyecto:

“Estoy contenta, ahí vamos. Sé que para una cadena como Telemundo era muy difícil hacer una comedia. Ahí va, de a poquito a poquito, creciendo”, expresó.

Para finalizar Vale se siente inconforme con el horario que designo Televisa para pasar ‘La Fan’, de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Canal 9, Galavisión,

“A la una de la tarde está mucho más difícil. Llegué a México y varias personas me comentaron de la telenovela y eso me da mucho gusto porque no estoy en un canal no tan visto ni en un horario tan favorecedor”, aseguró.

POR: Karina Dionicio

