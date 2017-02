¿Cuándo debo hacerme una mamografía?

Aclaramos las recomendaciones conflictivas acerca de cuándo empezar a tener mamografías y con qué frecuencia se deben hacer

Durante los últimos 50 años, se les ha recomendado a las mujeres que se hagan mamografías frecuentemente. Así que probablemente pienses que en este momento los expertos ya están de acuerdo sobre cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero no lo están.

En el último año, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y la Fuerza de Tarea de Servicios de Prevención de los Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force) presentaron una nueva recomendación, y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists) respondió ratificando sus antiguas recomendaciones.

Los 3 diferentes grupos se contradicen en algunos asuntos clave. ¿Cuándo se puede empezar a realizar la prueba? ¿Con qué frecuencia te debes someter a una mamografía? ¿A qué edad debes dejar de hacerte mamografías?, si es que debes dejar de hacértelas en algún momento. Además, tienen diferentes puntos de vista sobre los beneficios de los exámenes clínicos del seno o de que el médico examine el tejido del seno con la mano para detectar bultos u otros posibles signos de cáncer.

¿Qué se debe hacer ante dichas inconsistencias en las recomendaciones?

Primero, no utilices estas discrepancias como una excusa para omitir las pruebas de detección de cáncer del seno. “Sí, los grupos se contradicen en algunos temas en particular, pero están de acuerdo en lo siguiente: las pruebas de detección frecuentes pueden salvar vidas”, dijo el jefe de asesores médicos de Consumer Reports, el Dr. Marvin M. Lipman, M.D.

Y, aunque nuestros expertos se inclinan hacia el enfoque más conservador de la Fuerza de Tarea en cuanto a las pruebas de detección de cáncer de seno, es decir, realizar una mamografía cada 2 años a partir de los 50 años de edad, reconocen que las preferencias personales también son importantes. “Las mujeres deben entender la evidencia y deben tomar en cuenta sus propias preocupaciones sobre el cáncer para poder tomar decisiones informadas que sean las adecuadas para ellas”.

Las siguientes preguntas resumen la posición de cada uno de los 3 grupos, así como la nuestra. Primero, hablaremos sobre los demás factores que debes tener en cuenta cuando elijas tu estrategia para las pruebas de detección de cáncer de seno.

Analiza los beneficios y los daños

Los expertos en cáncer de seno analizan esencialmente la misma evidencia y todos desean ayudar a las mujeres. Así que, ¿cómo pueden dar recomendaciones tan diferentes?

Una de las razones es que algunos de ellos se enfocan más en los beneficios de las pruebas de detección, mientras que otros se preocupan más por los riesgos potenciales. Tu propio enfoque también depende de cómo evalúes estos aspectos.

Los beneficios de las pruebas son obvios: menos muertes por cáncer de seno. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, por ejemplo, en sus nuevas recomendaciones menciona investigaciones en las que participaron cientos de miles de mujeres que demuestran que las pruebas de detección frecuentes han disminuido las muertes por cáncer de seno entre 35% y 50%.

Aunque los riesgos de las pruebas de detección de cáncer de seno son menos conocidos para muchas mujeres, e incluso para algunos médicos, es algo que preocupa cada vez más a muchos expertos. Estos son 2 de los principales aspectos que debes tomar en cuenta:

· Falsas alarmas. A menudo las mamografías dan falsos resultados positivos o resultados que inicialmente parecen preocupantes, pero que después de realizar pruebas de seguimiento se determina que son inofensivos. Por ejemplo, un análisis reciente hecho por la Fuerza de Tarea descubrió que el 42% de las mujeres que se hicieron pruebas de detección cada 2 años durante 10 años, a partir de los 50, tendrán por lo menos un falso resultado positivo en las mamografías. Si te haces pruebas de detección todos los años tendrás más probabilidades de obtener una falsa alarma, al igual que si empiezas a los 40 años de edad. Las falsas alarmas son inquietantes, no solo porque ocasionan angustia innecesaria, sino también porque pueden ser la causa de más mamografías, lo que te expone a más radiación, y algunas veces a biopsias, que pueden provocar infecciones.

· Tratamiento en exceso. Algunos tipos de cáncer que se detectan por medio de una mamografía y que luego se tratan podrían ser tumores benignos que nunca le hubieran hecho daño a una mujer. Este es un problema debido a que el tratamiento de esos tipos de cáncer puede exponer a la mujer a posibles daños por la terapia del cáncer (cirugía, quimioterapia, radiación y el estrés del diagnóstico de cáncer), sin que reciban ningún beneficio. Aunque es muy difícil saber con exactitud con qué frecuencia sucede eso, la Fuerza de Tarea calcula que por lo menos 1 de cada 8 tumores que se detecta por mamografías es benigno y nunca se habría propagado, y que por cada mujer a la que le salva la vida una mamografía, 2 o 3 serán tratadas innecesariamente.

Toma en cuenta tus riesgos

El enfoque que elijas para las pruebas de detección del cáncer de seno no solo debe depender de la valoración de los riesgos y beneficios, sino también de la probabilidad que tienes de desarrollar cáncer de seno, de acuerdo con tu historial médico personal y familiar.

Mientras más riesgo tengas, es recomendable que seas más enérgica, por ejemplo podrías empezar a hacerte pruebas de detección a los 40 o a los 45, en lugar de iniciar a los 50 años, o podrías hacerte las pruebas anualmente, en lugar de cada 2 años.

¿Cuáles son los factores que te colocan en mayor riesgo? Estos son algunos de los factores de riesgo más importantes:

• Historial familiar de cáncer de seno.

• Historial personal de afecciones de seno no cancerígenas, incluida la hiperplasia atípica y senos densos.

• Períodos menstruales que iniciaron antes de los 12 años o que se prolongaron hasta después de los 55 años o no haber tenido hijos antes de los 30.

• Historial de terapia de reemplazo de hormonas.

• Obesidad, tabaquismo o consumo excesivo de alcohol.

• Historial de radiografías múltiples del tórax para diagnosticar, por ejemplo, neumonía o alguna lesión.

4 preguntas clave que debes tener en cuenta

A continuación se presentan 4 preguntas para que tengas en cuenta al decidir cuál será tu enfoque acerca de las pruebas de detección de cáncer de seno, además se incluye las posiciones de los principales grupos de salud en cada tema y sus recomendaciones.

1. ¿CUÁNDO DEBES EMPEZAR CON LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN?

Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos: 40 años

Sociedad Estadounidense contra el Cáncer: 45

Fuerza de Tarea de Servicios de Prevención de Estados Unidos: 50

Comentarios: El cáncer de seno se vuelve mucho más común después de los 50 años de edad, por lo que empezar antes a hacerte pruebas de detección aumenta las probabilidades de falsas alarmas y posiblemente tratamientos innecesarios. Por otro lado, el tipo de cáncer que aparece antes de la menopausia tiende a ser mucho más invasivo, por eso es más importante detectarlo de forma temprana.

Posición de CR: Mientras más factores de riesgo de cáncer de seno tengas, más razonable será empezar a hacerte exámenes al cumplir 40 años de edad.

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBES HACERTE UNA MAMOGRAFÍA?

Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos: Todos los años.

Sociedad Estadounidense contra el Cáncer: Todos los años cuando tengas entre 45 y 54 años de edad, y luego cada 2 años.

Fuerza de Tarea de Servicios de Prevención de Estados Unidos: Cada 2 años.

Comentarios: El cáncer de seno que aparece antes de la menopausia se propaga más rápido. Pero es más probable que las pruebas frecuentes puedan dar falsas alarmas y causar tratamientos innecesarios.

Posición de CR: Si optas por hacerte pruebas de detección desde que tengas 40 años porque tu riesgo es alto, también es lógico que te hagas pruebas anualmente, y cuando cumplas 50 años ya podrías hacerte pruebas de detección cada 2 años. Probablemente sea mejor que las personas que empiezan a hacerse pruebas de detección cuando tienen 50 años, se las realicen cada 2 años.

3. ¿CUÁNDO DEBES DEJAR DE HACÉRTELAS?

Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos: Las mujeres mayores de 75 años de edad deben hablar con su médico para ver si las pruebas son adecuadas para ellas.

Sociedad Estadounidense contra el Cáncer: Debes continuar mientras tu expectativa de vida sea de 10 años o más.

Fuerza de Tarea de Servicios de Prevención de los Estados: 74 años

Comentarios: Hay muy poca evidencia contundente acerca de los beneficios de las pruebas de detección de cáncer del seno en mujeres mayores de 75 años. Aunque los investigadores saben que alrededor de un 25% de las muertes por cáncer de seno ocurren en mujeres mayores de esa edad, también indican que mientras mayor sea una mujer y más enferma esté, menos probabilidades habrá de que la mamografía le prolongue la vida.

Posición de CR: La recomendación de la Sociedad contra el Cáncer es que se analice la salud en general y la expectativa de vida de una mujer para ver si es adecuado. Una mujer que ya fue diagnosticada con un tipo diferente de cáncer o que tenga otro problema grave de salud, como una enfermedad obstructiva pulmonar crónica o una insuficiencia cardíaca, podría querer enfocarse más en el tratamiento de esos problemas; por otro lado, alguien con buen estado de salud podría elegir continuar haciéndose las pruebas de detección, en especial si tiene factores de riesgo de cáncer de seno.

4. ¿Y LOS EXÁMENES MANUALES DEL SENO?

Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos: Cada año, a partir de los 19 años.

Sociedad Estadounidense contra el Cáncer: No los recomiendan.

Fuerza de Tarea de Servicios de Prevención de Estados Unidos: No hay suficiente evidencia a favor o en contra para hacer una recomendación.

Comentarios: Aunque autoexaminarse los senos manualmente para detectar bultos o ir con un médico para que lo haga podría parecer razonable, hay muy poca evidencia que respalde dicha práctica. Por el contrario, puede generar mucha preocupación y conducir a pruebas innecesarias de seguimiento.

Posición de Consumer Reports: Estos son más razonables para mujeres que tienen riesgos altos. Y si notas algo anormal, infórmale a tu médico.

– Catherine Roberts