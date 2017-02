“Día Sin inmigrantes” deja despidos en Carolinas y Tennessee

Tras años en sus empresas, perdieron su fuente de empleo por participar en la marcha del pasado 16 de febrero

Cerca de 50 trabajadores en las Carolinas y Tennessee fueron despedidos luego de participar en la protesta nacional del “Día Sin inmigrantes” el pasado 16 de febrero.

Juvenito Quintana y otros 20 compañeros que desarrollaban sus labores en la empresa de botes Encore Boat Builders LLC, ubicada en la ciudad de Lexington, Carolina del Sur, fueron parte del grupo de trabajadores inmigrantes despedidos por no presentarse a trabajar.

“La mayoría son padres de familia con un largo historial de trabajo en la compañía. Hay mucha frustración en ellos”, declaró a Efe Mike Pinilla, abogado en Columbia, Carolina del Sur.

Pinilla mencionó que están “estudiando los caminos legales para establecer un caso”, sobre todo que las Carolinas y Tennessee son considerados estados legalmente de ‘empleo-a-voluntad’, que básicamente significa que un empleador puede terminar su relación con el empleado en cualquier momento sin razón o causa.

En Greensboro, Carolina el Norte, la empresa temporal Key Resources Inc. suspendió a dos trabajadores, que denunciaron que se sintieron amenazados por una llamada telefónica que la empresa les realizó.

No obstante, el portavoz y vicepresidente de la empresa, David Garrison, confirmó a través de una declaración que el mensaje de más un minuto y medio se envió debido a que sus clientes estaban preocupados por los trabajadores que faltaron ese día, pero aclaró que de ninguna manera fue una amenaza.

“Toda (lo que) una empresa de personal temporal puede hacer es llenar las necesidades de empleo temporal. No hacemos las decisiones de contratación y terminación. El mensaje enviado fue un mensaje positivo, indicando lo que podría suceder porque el negocio del cliente no puede ser cerrado cuando no tiene los empleados”, expresó la compañía.

Por otra parte, en la ciudad de Nolensville, en Tennessee, cerca de 20 empleados de Bradley Coatings fueron despedidos, a lo que los trabajadores, de forma anónima, acusaron la decisión de la empresa de “injusta por tantos años de trabajo” .

“Bradley Coatings, Incorporated (BCI) siempre ha celebrado la diversidad y ha apoyado a la comunidad de inmigrantes. La razón por la cual estos empleados perdieron el trabajo -para participar en manifestaciones pacíficas- no tuvo nada que ver con la decisión”, expresó en un comunicado Robert Peal, abogado de la compañía.

En las principales ciudades de Carolina del Norte, Charlotte, Raleigh, Durham y Greensboro, más de 10 mil personas marcharon durante el “Día Sin inmigrantes” y cientos de negocios cerraron sus puertas en solidaridad con el movimiento inmigrante.