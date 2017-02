Roban con violencia a comediante mexicano

Javier Carranza, ‘El Costeño’, narró el asalto del que fue víctima en la Ciudad de México

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el comediante Javier Carranza, ‘El Costeño’, comentó que fue víctima de un asalto la madrugada del pasado sábado por un grupo de vándalos que le robaron su automóvil en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

“Se bajan tres tipos con pistolas, escuadras, revólver, nos apuntan, nos golpean el carro; yovenía disfrazado, venía con mi vestuario porque no me dio tiempo de cambiarme”.

Todo esto ocurrió cuando iba en camino a la Ciudad de México, acompañado de su hermano, para presentar un show nocturno en Escenaria, El Cuevón.

“El tipo que venía a mi lado me reconoció, dice, eres famoso, soy ‘El Costeño’, le digo, luego me darás tu autógrafo, ahorita quiero tus cosas”.

“A mi hermano lo golpean, lo empiezan a golpear con la cacha de la pistola y le abren la cabeza”, expresó.

Varias horas después del lamentable suceso, del robo del automóvil de la lujosa marca BMW, así como otras pertenencias, lo encontraron en la Colonia Pensil ya que el vehículo no tenía combustible.

Luego del asalto, ‘El Costeño hizo’ un llamado a las autoridades para que se dé con los responsables, ya que ha recibido amenazas en Twitter.

“En mi Twitter llegó un mensaje de que no haga bronca, que me quede callado, me mandaron una foto con una pistola y una tableta, al parecer la que me robaron a mí”, expresó.

“Estoy violentado en lo emocional, estoy violentado en el estado económico, además hay que darles las gracias a estos cuates, gracias por haberme respetado la vida”, concluyó.

Por Karina Dionicio