¿Selena Gómez está harta de los medios de comunicación?

Según fuentes allegadas, la exchica Disney está cansada de que cada vez que empieza una relación con alguien, la gente ignora la artista que es

Es la persona más seguida en Instagram y el nuevo rostro de la firma Coach, pero eso parece no importarle a la gente cuando sale con alguien.

Por eso, según fuentes allegadas, Selena Gómez está harta de que todo mundo en los medios sociales traten de definirla por el hombre con quien está saliendo.

Está orgullosa de sus logros como cantante y piensa que cada vez que empieza una relación con alguien, la gente la ignora como artista, la productora de televisión de un nuevo programa, el rostro de Coach y la más seguida en Instagram, según publicó el sitio TMZ.

Being able to create is my favorite thing in the whole world. I'm so excited to be a part of the vision and family @coach AND I get the honor to design with @stuartvevers -ahhhhhh Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de Dic de 2016 a la(s) 10:57 PST

La fuente añadió que Selena cree que Justin Bieber necesita superar su obsesión con ella y jura que nunca dejará que la sombra de otra relación la eclipse.

Dicen informantes que no está enojada con Bieber por atacar a su nuevo novio, The Weeknd, y que ya no tiene ninguna conexión con su ex.

Y hablando de The Weeknd, los allegados afirman que se ríe de los reportes de que su nueva canción, “Some Way”, es una dedicatoria a Bieber, echándole en cara la relación con su ex.

Dicen que el tema fue escrito antes de que empezara a salir con Gómez, así que los reportes son ridículos.