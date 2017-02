¿Cuánto tiene que ganar para comprar casa en NYC?

Si tiene el 20% para un pago inicial requerirá, como promedio, ingresos de $92,664.68 anuales

Comprar una vivienda es un objetivo al alcance de muy pocos en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con HSH.com, el portal en el que se ofrece información sobre hipotecas, solo si se tienen unos ingresos mínimos de $92,664.68 anuales como promedio se puede tener la capacidad de comprar.

Y eso siempre que se tenga el 20% de pago inicial que demandan las hipotecas convencionales. En caso de que se tenga menos, digamos el 10%, el salario deber ser de seis cifras: $105,865.

El problema es que aunque el precio de las viviendas se redujo ligeramente en el último trimestre del año, estos siguen estando más de dos puntos porcentuales más caros que hace un año. Y a eso se le añade la fuerte subida de las tasas hipotecarias que han encarecido la cantidad mensual que hay que pagar de la hipoteca.

En la ciudad el precio medio es de $382,300 por casa aunque en buena en la mayor parte de los barrios no se puede encontrar más que estudios, y con suerte, por este capital. Las tasas de las hipotecas rondan el 4% lo que obliga a un desembolso de $2,162.18 al mes.

Según HSH.com la rebaja en los precios de las viviendas no han podido compensar la subida de las tasas de interés y esto no es solo el caso de Nueva York si no de la mayor parte de los grandes mercados del país. No obstante, desde esta empresa se recuerda que Nueva York es la quinta ciudad menos asequible de todas las grandes de las que se hace seguimiento. San Francisco es la más cara de todas.