‘El Patrón’ Alberto del Río volverá a luchar en México al lado de grandes leyendas

No fue Triple A ni el CMLL, FULL convenció a Alberto El Patrón para volver a los cuadriláteros mexicanos.

“El Consejo tiene nada más que respeto de parte de Alberto, porque el señor Paco Alonso es mi amigo. No tiene el alcance económico para poder hacer que yo me presente con ellos. Tenía muchas ganas, pero a fin de cuentas esto es un negocio”, explicó el heredero de Dos Caras durante la presentación de la función Distromanía, en la que participará el 21 de mayo en la Carpa Astros.

“Triple A, simplemente, aunque no tengo nada más que agradecimiento. Les agradezco mucho el tiempo que estuve ahí, me cumplieron económicamente situaciones que no me mantenían contento, que no me gustaban que estaban pasando dentro de la empresa. Lo mismo pasó en WWE. Tenía uno de los contratos más lucrativos y decidí dejarlo porque no estaba contento”.

Y es que entre los aspectos que han molestado al Hércules potosino y lo motivaron a unirse a la compañía de Tinieblas Jr. está el bloqueo realizado por promotoras a sus ex estrellas.

“Me da mucha pena lo que está pasando con Pentagón, Fénix y muchos más. Yo los estoy ayudando, yo soy la persona que gracias a Dios tengo la posibilidad, tengo los recursos, tengo a la gente, entonces yo los estoy ayudando para que tengan algo que sea justo en lo que se refiere al nombre que ellos hicieron grande”, explicó.

El Patrón será el encargado de encabezar la función Distromanía, donde enfrentará al escocés Drew Mcintyre, junto a un elenco integrado por personajes como Octagón, Blue Demon Jr., El Zorro, Cibernético, Garza Jr., entre otros.

“Quiero que salga la siguiente gran estrella de la lucha libre mexicana o el siguiente luchador mexicano que vaya representar a nuestra lucha y nuestro País alrededor del mundo como lo hemos hecho grandes deportistas como Eddie Guerrero, Chavo, Rey Mysterio Jr. y tu servidor”, precisó.