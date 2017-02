Un secreto sorprendente para limitar la deuda estudiantil

Hoy en día, la mayoría de los estudiantes demora más de 4 años para alcanzar una licenciatura [bachelor’s degree]

Esta es una forma de ayudarles a garantizar que la deuda de los estudiantes no se infle descontroladamente: Obtén la licenciatura en 4 años.

Demorar el tiempo tradicional en obtener la licenciatura es menos común de lo que puedes pensar. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, solo el 39% de los estudiantes universitarios de tiempo completo que estudian para obtener una licenciatura terminan su carrera en 4 años. Esto no incluye a los estudiantes que abandonan sus estudios por un tiempo.

De hecho, el Departamento de Educación hoy sostiene que el tiempo estándar para completar una licenciatura en tiempo es de 6 años. Pero, incluso después de 6 años, solo el 60% de los estudiantes de tiempo completo que estudian una carrera por primera vez en una institución donde la carrera dura 4 años logran graduarse.

¿Por qué demoran tanto los jóvenes en graduarse? “Muchos estudiantes abandonan sus estudios porque pasan de un entorno sumamente estructurado, como lo es la escuela secundaria, a una universidad con una enorme libertad,” dice Ian Fisher, director de asesoramiento educativo de College Coach y exasesor de admisiones de la universidad Reed College en Portland, Oregon. “Los estudiantes pueden tener que luchar mucho para hacer su camino.”

Algunos estudiantes demoran más porque cambian de especialidad [major] o de universidad. Otros demoran en tomar las clases que necesitan para graduarse porque hay más competencia para inscribirse.

Por supuesto, cuanto más tiempo están en la universidad, mayor es la deuda que acumula el estudiante. Y con un costo universitario tan alto, la carga financiera es mucho mayor de lo que era antes.

Hoy en día, el promedio anual de matrícula y aranceles educativos en una universidad pública es superior a $9,000, mucho más que los $5,000 que costaba hace 10 años. En una universidad privada, el costo promedio es de más de $33,000, mucho más que los casi $21,000 que costaba hace una década. De modo que si pides un préstamo para la universidad, cada año extra puede incrementar significativamente tu deuda estudiantil.

Varias universidades del país lanzaron programas para ayudar a los estudiantes a graduarse en 4 años.

En la University of Buffalo, los estudiantes inscritos en su programa Finish in Four pueden obtener orientación y recursos de la universidad para ayudarlos a alcanzar ese objetivo. Para los estudiantes que cumplen con las obligaciones del programa pero no logran graduarse en 4 años, tal vez porque están estudiando 2 especialidades [majors], la universidad asume el costo de la matrícula y los gastos de modo que puedan completar su carrera.

Boise State tiene un programa similar. En el Sistema de California State University, su programa Finish In Four Scholars les da a los estudiantes asesoramiento más intensivo y un sistema renovado de inscripción en línea para permitirles a los estudiantes estar al día con los cursos obligatorios.

Incluso en las universidades que dan ayuda extra, es fácil atrasarse. Si piensas comenzar la universidad el año próximo o si ya estás en la universidad, te damos un plan de acción que puedes utilizar para ayudarte a graduarte en los plazos normales.

Consulta la tasa de graduación de tu universidad

Si estás decidiendo a qué universidad concurrir o piensas en cambiar de universidad, consulta la tasa de graduación en 4 años de tu universidad. Todas las universidades deben informar estos datos estadísticos, que puedes encontrar en el sitio de datos College Scorecard del Departamento de Educación.

Las tasas de graduación tienden a ser mayores en las universidades privadas, donde el 53% de los estudiantes obtienen su licenciatura en 4 años. Entre las universidades públicas, solo 50 de las más de 580 instituciones con planes de 4 años en Estados Unidos tienen tasas de graduación a tiempo en el 50% o más de sus estudiantes de tiempo completo, según el grupo de apoyo sin fines de lucro Complete College America.

Que una universidad tenga una alta tasa de graduación a tiempo significa que brinda mucho apoyo a sus estudiantes, dice Fisher. Según el ranking anual publicado por U.S. News & World Report de universidades con las tasas de graduación más altas, más del 90% de los estudiantes se gradúan en 4 años en Carleton College, Georgetown University, University of Notre Dame, Columbia University, Pomona College, Washington University en St. Louis, y Davidson College en North Carolina.

Completa los cursos exigidos antes

Para graduarte en 4 años, averigua qué cursos necesitas tomar cada semestre en el major que has elegido. Puede ser confuso, de modo que es recomendable que te reúnas con un asesor académico. También es recomendable que conozcas a los profesores de los departamentos en los que deseas tomar clases y solicites asesoramiento sobre los mejores cursos que puedes tomar. Para eso, consulta a los estudiantes que están más avanzados en tu programa.

Cerca del 80% de los estudiantes universitarios cambian de major al menos una vez. Así lo afirma el Centro Nacional de Estadísticas Educativas [National Center for Education Statistics]. Algunas facultades exigen que elijas cuál será tu major al término del primero o segundo año. Si no estás seguro de lo que deseas estudiar, trata de cumplir con los requisitos de educación general que necesitas para graduarte y enfócate en las clases del major que deseas alcanzar.

En los 2 primeros años de universidad, no tomes ninguna clase que no cumpla algún requisito para la graduación, recomienda Fisher.

Toma una carga completa de cursos

Para obtener un título de 4 años, en la mayoría de las universidades hay que obtener 120 créditos. Es decir, 15 créditos por semestre o 30 créditos por año. Solo la mitad de los estudiantes de las universidades de 4 años toman 15 o más créditos por semestre, según indica Complete College America. Uno de los motivos es que solo tienes que tomar 12 créditos para ser considerado estudiante de tiempo completo.

Al tomar 15 créditos por semestre te preparas para el éxito: 79% de los estudiantes que toman 30 o más créditos el primer año se gradúan a tiempo, en comparación con el 37% de aquellos que toman de 12 a 24 créditos el primer año.

Alrededor de 15 estados y una serie de universidades han firmado una iniciativa de Complete College America llamada 15 to Finish, que alienta a los estudiantes a tomar 15 horas de crédito por semestre. Algunas universidades, como la University of Hawaii, utilizan la “matrícula plana” o “banded tuition” que garantiza que tomar 15 créditos por semestre tendrá el mismo costo que tomar los 12 créditos estándar.

En algunas universidades, las clases se llenan rápidamente. Anota en tu calendario las fechas límite para inscribirte. Si no puedes inscribirte en un curso que necesitas, es probable que la secretaría de admisiones no pueda ayudarte a inscribirte, en especial si tiene otras docenas de estudiantes en la misma posición que tú. Lo que puedes hacer es exponerle tu caso directamente a un instructor del curso o acercarte a alguien del plantel de profesores o del personal que conozcas o pedirle a un asesor que hable en tu nombre.

Nunca es tarde para volver a tomar el rumbo. Si estás atrasado, consulta si puedes recuperar clases en cursos de verano o tomar cursos durante las vacaciones de tu universidad. También puedes tomar clases en un centro de estudios superiores [community college] o por internet, pero primero asegúrate de que tu universidad acepte los créditos.

Si manejas bien tus clases, incluso puedes graduarte antes. Y eso podría ayudarte a ahorrar aún más dinero.

– Donna Rosato