Elenco de ‘Enamorándome de Ramón’: Conoce a los personajes de telenovela de Televisa y Univision

Esmeralda Pimentel y José Ron protagonizan el nuevo proyecto de la productora mexicana

Esmeralda Pimentel y José Ron son los protagonistas de la nueva telenovela de Televisa, “Enamorándome de Ramón”.

La comedia romántica es de la productora Lucero Suárez que ha realizado proyectos como “La Vecina”, “De Que Te Quiero, Te Quiero”, “Amar Otra Vez”, entre muchas más.

Esmeralda Pimentel es Fabiola

Es hija de Ricardo y Katy Medina, hermana de Andrea y nieta de Hortensia. Es hermosa y tiene buenos sentimientos, aunque de pronto parezca lo contrario. Tras la muerte de sus padres comienza a administrar el taller mecánico de la familia a pesar de que no tiene ninguna experiencia. Ahí conoce a Ramón quien trabaja en el taller y de quien se enamora a pesar de sus diferencias; sin embargo, es novia de Francisco y aunque eso le traerá muchos problemas, ella está dispuesta a defender su amor… y no sólo ante Francisco, sino también ante Sofía, cuando trate de recuperar a Ramón.

José Ron es Ramón

Es el hijo de Juana. Un joven muy hábil para la mecánica, honesto, noble y trabajador. Vivía en Tijuana y ahí se enamoró de Sofía, quien para protegerlo tuvo que romperle el corazón. Dolido, viaja a la capital, donde por consejo de su amiga Dalia pide una oportunidad en el taller donde ella trabaja: el de la familia Medina. Al conocer a Fabiola se enamora de ella y se gana la enemistad de Francisco. Ayuda en todo a su mamá para que nadie la lastime por el asunto de la herencia. Cuando Sofía se presenta a buscarlo de nuevo y lo encuentra con Fabiola, luchará por su verdadero amor.

Marisol del Olmo es Juana

Es la mamá de Ramón. Desde hace años trabaja como la nana de Fabiola y Andrea. Es una mujer muy bella, leal, honesta y trabajadora, a quien no le interesa el dinero ni haría nada malo para obtenerlo. Lo único que le importa es que su hijo sea feliz; sabe que Ramón es un buen muchacho y está orgullosa de él. Sin esperarlo se convierte en la beneficiaria de la fortuna de la familia Medina cuando sus patrones mueren en un accidente aéreo. Desde entonces tiene que enfrentar las groserías de Hortensia, pero ella sólo piensa en el bienestar de Fabiola y Andrea.

Fabiola Guajardo es Sofía

Es la hija de un importante capo de la mafia. Vive en Tijuana, donde estaba a punto de casarse, pero Ramón la ayuda a escapar de la boda y se enamora de él. Es caprichosa y está acostumbrada al dinero, físicamente es muy hermosa y sabe sacarle provecho. Temiendo que su padre pueda lastimar a Ramón, decide romperle el corazón y lo obliga a irse; sin embargo, está enamorada de él, por lo que se va a buscarlo a la capital. Al verlo con Fabiola decide que hará lo que sea necesario para separarlos y ser ella quien se quede con él.

Gonzalo Peña es Francisco

Joven atractivo, estudió medicina. Es grosero y le gusta aparentar que es millonario, aunque en realidad ni siquiera tiene estabilidad económica. Se hizo novio de Fabiola solamente para asegurar su futuro, no la ama. No obstante, cuando ella lo deja por Ramón, enfurece y promete separarlos, pues no tolera haber sido derrotado por un mecánico. Para cumplir sus planes se alía con Dalia y se dispone a poner todos los obstáculos que pueda y así impedir que Fabiola y Ramón sean felices.

Marcelo Córdoba es Julio

Es tío de Fabiola y Andrea, y papá de Osvaldo y Jorge. Es un hombre irresponsable, adicto al juego, mentiroso e interesado. Al saber que Juana es la beneficiaria de la herencia de su hermano, se acerca a ella para tratar de engañarla, pero con el paso del tiempo, y muy a pesar de que su mamá no la soporta, termina queriendo realmente a Juana, cuya honestidad y dulzura simplemente lo conquistan.

Nuria Bages es Hortensia

Es la abuela de Fabiola y Andrea y mamá de Ricardo, Antonio y Julio. Mujer arrogante, manipuladora y de mal carácter; siempre quiere tener el control de todo y decir la última palabra. Trata mal a la servidumbre porque está resentida, pues su esposo la dejó hace años para huir con una sirvienta. No entiende cómo los papás de Fabiola y Andrea pudieron dejar el dinero de la familia en manos de una criada, así que trata de humillar y hacerle daño a Juana en cada oportunidad. No aprueba que Fabiola esté enamorada de Ramón, a quien desprecia, y hace todo por separarlos.