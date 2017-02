BuenosDíasNYC: Un libro que une a Nueva York

Read the article about this beautiful dog that is hugging all New Yorkers! http://eldiariony.com/2017/02/20/perra-que-da-abrazos-trae-alegria-a-vecinos-de-chelsea/ Photo @marielalombard @eldiariony @louboutinanyc #nuevayork #newyork #nyc #louboutinanyc #dogsofinstagram #instadog

A post shared by El Diario Nueva York (@eldiariony) on Feb 22, 2017 at 7:49pm PST