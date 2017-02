‘Despierta América’ arrasó con la audiencia el día del regreso de los presentadores originales

Mira cuál fue la diferencia con 'Un Nuevo Día'

Tal como era de imaginar por la repercusión entre los televidentes y en las redes sociales, la medidora oficial de rating Nielsen, confirmó que el viernes 17 de febrero, ‘Despierta América’ arrasó con la audiencia el día de la visita de los presentadores originales del programa matutino de Univision.

El día que volvieron a la ‘Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’ Giselle Blondet, Neida Sandoval, Ana María Canseco, Raúl González, Rafael José y Fernando Arau, el show alcanzó un promedio de 500 mil televidentes, contra 120 mil de su competencia ‘Un Nuevo Día‘ por la cadena Telemundo.

Aunque ‘Despierta América’ sigue ganándole a diario en los mercados principales a ‘Un Nuevo Día’, el alcance y la diferencia entre ambos que se produjo el viernes pasado era algo que no sucedía en años.

El personaje de Doña Meche -caracterizado por Raúl González- fue uno de los más vistos en el show del festejo de los 20 años de ‘Despierta América’, así como los momentos emotivos, en especial el de Giselle Blondet cuando le entregaron una caja con fotos que su fallecida madre había olvidado en la producción.

Hasta el momento Univision no ha anunciado cuál será el próximo festejo o si volverán a invitar a los presentadores originales, pero sin duda el chiste que le hizo Doña Meche a Mela que habían sido invitados para recuperar el rating no estuvo muy lejos de la verdad. Aunque ese no haya sido el objetivo, el resultado fue todo un éxito para ellos.