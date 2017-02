Julio César Chávez Jr. dice que está usando al ‘Canelo’

El hijo de la leyenda admite que está utilizando el pleito contra el tapatío para ganar la bolsa más grande de su carrera; 'Canelo' le responde que eso es una falta de respeto al boxeo

LOS ANGELES.- Julio César Chávez Jr. y Saúl “Canelo Álvarez protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal en la última conferencia de prensa de la gira que los llevó a recorrer más de 4,500 millas en cinco días.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano admitió en la presentación que hizo el viernes en la Plaza México de la ciudad de Los Ángeles que está utilizando al pelirrojo de Guadalajara para ganar la mayor bolsa de su carrera.

‘Yo soy el que está usando a “Canelo”, respondió Chávez Jr. cuando se le preguntó si siente que él está siendo utilizado como anzuelo comercial para que los aficionados compren la pelea que se celebrará el 6 de mayo en Las Vegas.

“Yo estoy utilizando a “Canelo” para hacer negocio así como él me está usando a mí de la misma manera. Yo estoy aquí para enfrentarlo porque la gente ya le exige a “Canelo” que pelee en contra de un gran boxeador como yo”, comentó.

Al enterarse de las declaraciones de Chávez Jr., el rostro de “Caneló” se transformó en un volcán lleno de rabia que dejó explotar todas sus emociones contenidas.

“Chávez Jr. le está faltando al respeto al boxeo al decir que me está utilizando para ganar la mayor bolsa de su carrera”, dijo el pecoso de la Perla de Occidente.

“Es una falta de respeto para él, pare el boxeo y para sus fans decir que me está utilizando. Yo le di esta oportunidad a Chávez Jr. porque hay una rivalidad entre los dos que ya va para ocho años y creo que este es el momento exacto para hacer esta pelea, si no se hace ahora no se hace nunca”, apuntó “Canelo”.

Chávez Jr. ha tenido una carrera llena de altibajos, algo que no le ayuda a justificar su presencia en el cuadrilátero del T-Mobil Arena para enfrentar a “Canelo”Álvarez.

Cuando se le preguntó al padre de Chávez Jr. si su hijo se ha ganado la oportunidad de enfrentar a “Canelo” o si cree que está siendo utilizado como carnada para vender más boletos y pagos por evento de la pelea, su respuesta fue contundente.

“Pues los que crean que eso que no compren la pelea y se acabó”, reaccionó la leyenda del boxeo mexicano para inmediatamente salir corriendo de la zona donde se encontraba para recibir preguntas de los medios de comunicación.

“Canelo” puso como ejemplo su pleito en contra de Floyd Mayweather para comparar la postura de Chávez Jr.

“Yo sacrifiqué mucha cosas cuando enfrente a Mayweather. Sacrifiqué dinero, sacrifiqué mi invicto, sacrifiqué muchas cosas porque quería pelear contra el mejor boxeador del mundo”, explicó.

“Decir que quieres pelear contra el mejor solo para ganar la bolsa más grande de tu vida es una total falta de respeto al deporte del boxeo”, dijo el tapatío.