Planes en NYC: un festival de cine soñado y diseñado para niños

Deja volar la imaginación de tus hijos en el New York International Children´s Festival, del 24 de febrero al 19 de marzo

Visitar otros planetas, hacerte amigo de un monstruo, conocer a una activista pro inmigrantes de siete años o ver cómo un padre se convierte en arbusto es posible en el New York International Children’s Film Festival, que se celebra en nuestra ciudad del 24 de febrero al 19 de marzo.

Además de hacer a los niños soñar, este evento cinematográfico, el más grande del país para el público infantil y adolescente, busca crear diálogo en casa, inspirar a padres e hijos, dar a conocer otras culturas y puntos de vista.

Este año además cumple su 20 aniversario y, lejos de echar la vista atrás, su nueva directora de programación, María Christina Villaseñor, ha querido aprovechar tan señalado cumpleaños para ceder protagonismo a temas que están en boca de todos estos días, como el de la situación que viven los refugiados e indocumentados o la lucha por los derechos de las mujeres. Pero, ¿no estábamos hablando de un festival para niños?

“La magia de estas películas y documentales es que han sabido tratar de una forma original y amable temas que a priori son muy duros, de una manera en la que los niños la puedan entender y que además genere conversación en la familia”, explica Villaseñor en conversación telefónica.



“Hay una cinta, “El día en que mi padre se convirtió en arbusto”, en la que el padre de la protagonista tiene que ir a la guerra y al ella, al verle vestido con ropa de camuflaje, piensa que se parece a una planta. Es sólo un ejemplo de cómo tratar un tema intenso a través de una alegoría en la que no se habla de bandos ni de países, sino de relaciones humanas desde la perspectiva de un niño”.

Una de las películas clave del festival es “Free like the bird”, de Paola Mendoza, que cuenta la historia de Sophie Cruz, una niña de siete años hija de inmigrantes mexicanos indocumentados que se convirtió en noticia en 2015 cuando, con tan solo 5 y aprovechando la visita del Papa a Washington, saltó hacia el pontífice con una camiseta que rezaba “Papa rescate DAPA” para intentar darle una carta en la que le pedía que defendiera los derechos de los inmigrantes.

Este año la pequeña ha vuelto a ocupar portadas al participar dando un discurso en la marcha por las mujeres del mes pasado en Washington. “Es un ejemplo increíble para los niños ver a una persona de su edad como activista, dando un discurso tan poderoso ante miles de personas”.

En una nota más ligera, los chicos disfrutarán con la comedia de aventuras “Zipi y Zape y la isla del capitán” , del director español Oskar Santos. “Es una mezcla entre Almodóvar (La piel que habito, Julieta) y Robert Rodríguez (Spy Kids) ambientada a finales de los sesenta, en la que dos hermanos se meten en líos y terminan en una isla misteriosa llena de nuevas aventuras. Se filmó en la costa del País Vasco, es visualmente preciosa y con mucho sentido del humor”, promete Villaseñor.

En detalle

Qué: Festival Internacional de cine infantil de Nueva York

Cuándo: Del 24 de febrero al 19 de marzo

Dónde: Pueden consultar direcciones y boletos en www.nyicff.org