Ricardo Franco ataca a David Zepeda por video porno que se filtró

¡Mira lo que dijo el actor sobre Zepeda aquí!

En redes sociales se han filtrado imágenes explícitas que son atribuidas al actor Ricardo Franco. El se ha dedicado a negar que esas fotos son autenticas y de paso lanzó un ataque a David Zepeda.

Recordemos que un video del actor de “La doble vida de Estela Carrillo” se viralizó en redes donde se ve a Zepeda autoestimulándose completamente desnudo.

“David Zepeda pudo haber hecho eso pero yo no, yo no tengo la necesidad que tuvo él. Yo sí tengo talento y él no sé porque hizo eso pero yo no me manejo así pues”, dijo Franco burlándose.

¡Mira el video aquí!