Esta mujer cumpliría 44 años hoy, pero su pareja la mató y la desmembró

Familia de puertorriqueña asesinada, en Brooklyn, organiza vigilia contra violencia doméstica

NUEVA YORK – El sábado, 25 de febrero Diana Rodríguez hubiera cumplido 44 años, pero en vez de una celebración, este año su familia tendrá una vigilia para lamentar su temprana muerte y manifestarse contra la violencia doméstica.

Rodríguez desapareció a mediados de enero y, un mes más tarde, su pareja Phillip Martin, de 42 años, confesó al Departamento de Policía que asesinó a la puertorriqueña.

“Nunca me imaginé que su vida iba a acabar así”, dijo su tía Alba Reyes. Ella describió a su sobrina como una persona “amorosa y dadivosa” que le gustaba cocinar. Las dos solían hablar una vez por semana, así que Reyes sabía que había algo mal cuando pasaron 7 semanas sin comunicarse.

Según los cargos presentados por la fiscalía de Brooklyn, Martin admitió que golpeó a la mujer luego de una disputa doméstica. Luego el acusado desmembró su cuerpo con una sierra de madera y lo tiró a un basurero. Martin ahora enfrenta cargos de homicidio y esconder un cadáver.

El cuerpo aún no ha sido encontrado. “Es horrible y lo hace hasta peor que no tenemos el cuerpo, sólo nos queda la memoria”, dijo Reyes que aún no cree el hecho.

Según Reyes, el deseo de la familia es que su muerte no pase en vano. “Es por eso que estamos invitando a toda la comunidad de la Ciudad de Nueva York, incluyendo a activistas a unirse a nosotros en su cumpleaños, mientras lloramos su muerte insensata y aumentamos la conciencia sobre la omnipresencia y brutalidad de la violencia doméstica para todos los afectados que incluye niños, adolescentes, y adultos”.

En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones al Programa de Intervención de Violencia, Inc., que proporciona servicios culturalmente competentes a las víctimas de violencia doméstica con la misión de empoderar y llevarlas a la seguridad.

Si quieres mostrar tu apoyo a la familia de Rodríguez y manifestarte contra la violencia doméstica, puedes ir hoy a Foley Square (11 de la calle Worth), en Manhattan, a las 4:00p.m.

Una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos experimenta violencia doméstica en su vida. Si está lidiando con la violencia doméstica en su propia casa, llame al 1-800-621-HOPE para la Línea Directa de Violencia Doméstica de la Ciudad de Nueva York.