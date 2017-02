Todo lo que hay que ver en Premios Oscar 2017

¡Mira las razones para ver la entrega de premios!

Este domingo 26 de febrero se celebrarán los Premios Oscar 2017 en su edición número 89 en el teatro Dolby de Los Ángeles. Como cada año, será un evento de talla internacional en donde todos seremos testigos de la magia que el cine nos compartió a lo largo del año.

En esta ocasión, una de las principales e importantes contiendas es saber si el mexicano Rodrigo Prieto logrará la estatuilla a Mejor Fotografía por “Silence”, además de quién ganará a Mejor Película. Para la gran mayoría es algo muy difícil de suponer, pues hemos visto grandes propuestas.

Entre ellas tenemos a “Moonlight”, “Manchester frente al mar”, “Comanchería”, “La llegada”, “Hasta el último hombre”, “Lion”, “Fences”, “Figuras ocultas” y la más aclamada por el público “La La Land”, por ser un musical de principio a fin.

La propuesta de “La La Land” parece ser la favorita, lo que le ha dado tantas nominaciones y, aunque no a todos convenza la idea, puede llevarse el premio. Eso sí, popularidad no significa que sea buena. Sin embargo, no hay quien piensa que otra de ellas como MoonLight o Hasta el último hombre podrían dar una sorpresa llevándose la estatuilla, ya que se habla de algo mucho más “serio”.

No obstante, también se habla mucho de los famosos que se presentarán en la entrega, uno de ellos es Jimmy Kimmel, quien se encargará de llevar la conducción del Oscar, dándole esa simpatía como lo hace en su programa televisivo “Late Night With Jimmy Kimmel”. No teman, pues ha tenido experiencia como conductor en los Emmy 2012.

Asimismo, hay gran curiosidad entre los mexicanos, pues como todos sabemos Gael García Bernal estará como invitado y presentador del evento, abriendo una incógnita en el público, pues no se sabe si dará un pequeño discurso en español como lo hizo su gran amigo Diego Luna en los Globos de Oro.

Hablando de esta pareja de amigos, ¿será que Diego Luna aparezca en la alfombra roja junto con su nueva conquista Suki Waterhouse?, con quien se le vio muy cariñoso en Tulum o quizá llegará junto con su amigo Gael para apoyarse en todo momento.

No olvidemos que en la entrega pasada de los Globos de Oro la actriz Meryl Streep dio un discurso fenomenal en contra del odio y la violencia que se vive en todas partes, por eso, compartió con el público debe de estar alerta y no dejarse de las circunstancias adversas que todos están por vivir con el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el cual le respondió indiferentemente y haciéndola menos.

Poco a poco las opiniones en torno a la esencia de los Oscares no se han hecho esperar, pues algunos afirman que la celebración cada vez se está tornando más política, donde existen momentos en los que las cámaras y micrófonos están en poder de los que pueden compartir su forma de pensar.

¿Habrá otro beso entre los guapos actores Ryan Reynolds y Andrew Garfield, como el que ocurrió en los Globos de Oro? Esa vez fue porque Reynolds había perdido contra Ryan Gosling, desquitándose con el “arácnido”. Recordemos que Ryan está nominado está vez como Mejor Actor y si sus contrincantes perdieran, quién sabe con quién se besaría, claro, en el caso que les guste. De esta forma, todo está listo para la gran noche de gala.

Eduardo Bravo