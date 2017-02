Aseguran que la salud de Vicente Fernández se complica

De acuerdo con el diario Basta!, el llamado ‘Charro de Huentitán’ sufre una lesión en las vértebras por la equitación y el sobrepeso que padece

Lamentablemente Vicente Fernández ahora sufre de una lesión en las vértebras de la columna por la equitación y los 18 kilos de sobrepeso que tiene. Si no logra equilibrar su peso y no ceden los dolores, la alternativa es el quirófano, y eso es muy delicado porque no se sabe si saldría caminando o con lesiones de parálisis.

Los doctores de Chente saben que lo tienen que operar de la columna, pero primero deben bajarlo de peso, que en parte se debe a la cortisona que consume, y esa fue la razón por la que no acudió a la gala que ofreció su hijo Alejandro con motivo de su nuevo disco, Rompiendo fronteras.

Es un orgullo que la @UNESCO haya declarado la Charrería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Pongamos las tradiciones de México en alto! Una publicación compartida de Vicente Fernández (@_vicentefdez) el 5 de Dic de 2016 a la(s) 11:08 PST

El llamado Charro de Huentitán realiza sus actividades dentro de lo posible, además de recibir a sus fans en el rancho ‘Los Tres Potrillos’.

“Estaba escogiendo los caballos que participarían en una charreada, su semblante sí es de una persona enferma, pero está entero, y se tomó fotos con todos”, dijo a BASTA! Fernanda Ramírez, una de las afortunadas en convivir con Chente. Al parecer lo que don Vicente quiere es descansar un poco de los reflectores.

“Estaba con gente de su equipo, que seguía sus instrucciones, pero muy amable nos agradeció nuestra visita”, y aunque se rumora que regresará a grabar al lado de su hijo, él disfruta del cariño de su público.

“Antes de irse y al terminar de sacarse las fotos con el grupo que hicimos el recorrido por el rancho, nos dijo: ‘Muchas gracias por su cariño y por su preocupación’; se veía bastante emocionado”, relató la joven.

Vicente Fernández sigue atendiendo asuntos de su rancho, alejado de los reflectores, aunque la mayor parte del tiempo permanece sentado.

POR: Irene Martínez