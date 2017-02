El Clausura 2017 es el segundo peor torneo del ‘Tuca’ con los Tigres

En su actual gestión, que comenzó en 2010, Ferretti sólo había sumado menos puntos en el Clausura 2014 (7); ahora lleva ocho puntos de 24 en disputa

Medio Clausura 2017 es historia y el campeón Tigres sigue en modo avión… Los pupilos de Ricardo Ferretti cedieron un nuevo empate en casa ante Morelia (1-1) y se mantienen en la zona baja de la tabla, al haber recolectado apenas ocho de 24 puntos posibles, lo que implica una efectividad del escaso 33 %.

A este paso los hombres de Ferretti van encaminados a interrumpir una cadena de cinco torneos seguidos clasificando a la Liguilla, ya que no se quedan fuera de la fase final desde el Clausura 2014. Los Tigres, con uno de los elencos más lujosos no sólo de la Liga MX sino de todo el continente, se han metido a la Liguilla en siete de los últimos ocho torneos y sólo se quedaron fuera en tres de los 13 torneos anteriores en los que los dirigió el iracundo “Tuca”, que ahora no encuentra como recuperar el buen nivel de sus dirigidos.

La primera mitad de este Clausura 2017 ha sido la segunda peor en el actual proceso de Ferretti al mando de los Tigres, etapa que inició a mediados de 2010.

Sólo en el Clausura 2014 los Tigres habían tenido una mitad de torneo más floja con Ferretti en el banquillo. En aquella ocasión llevaban siete puntos en las primeras ocho jornadas, es decir un punto menos que ahora. Esos Tigres no se recuperaron al cerrar el certamen en el lugar 14 con apenas 21 puntos en su casillero, lo que obviamente les marginó de la Liguilla.

Con ocho puntos, y desde el lugar 15 de la tabla general, el monarca defensor está obligado a contabilizar al menos 17 o 18 puntos de los 21 que quedan en disputa, lo que parece muy difícil de conseguir para una escuadra que no ha sido capaz de hilar dos victorias en lo que va del año.

Aunque con los Tigres, Ferretti había sido capaz de clasificar al equipo a la Liguilla el siguiente torneo tras ser campeón en dos ocasiones previas, lo que ha sufrido en este Clausura 2017 hace recordar lo que le sucedió al mando de los Pumas, con los que, tras coronarse en el Clausura 2009, tuvo un penoso desempeño en el Apertura 2009, quedando ubicado en el sitio 15 y muy lejos de acercarse a la clasificación, lo que si no reacciona esta vez podría repetirse.

El último campeón defensor que no pudo clasificar a la siguiente Liguilla fue Santos Laguna, que tras coronarse en el Clausura 2015 cayó al lugar 15 en el Apertura 2015 lo que le alejó prematuramente de la Liguilla.