Así es la historia de ‘Mujeres de Negro’, telenovela de Televisa y Univision

Conoce a las mujeres de la serie de UniMás

Mayrín Villanueva, Ximena Herrera, y Alejandra Barros protagonizan la serie “Mujeres de Negro” que actualmente se transmite de lunes a viernes a las 9pm/8c por UniMás, la cadena hermana de Univision.

“Mujeres de Negro” es una historia oscura, donde un grupo de mujeres planean el asesinato de sus esposos. Conoce a los personajes principales aquí:

Mayrín Villanueva es Vanessa

Mujer noble, fuerte y hermosa; esposa de Julio y mamá de Diego. Sus labores en el hogar las combina con su carrera como intérprete y traductora, pero también es excelente cocinera. Llevaba una vida feliz, pero todo cambia en cuanto Julio comienza a mentirle; Vanessa sospecha que está metido en negocios turbios. El colmo llega cuando Diego es víctima de un secuestro exprés y Julio no hace nada; Vanessa teme que tanto su vida como la del pequeño estén en peligro, entonces decide hacer lo que sea para proteger a su hijo. Cuando comenta esta situación a Jackie y Katia, sus mejores amigas, las tres coinciden en que matar a Julio resolverá los problemas de Vanessa.

Alejandra Barros es Jackie

Mujer inteligente, bella y liberal; esposa de Lorenzo. Nunca conoció a su papá y nunca llevó una buena relación con su mamá, por lo que se independizó desde muy joven. Trabajó como mesera para pagarse la carrera de administración de empresas. Al comenzar a trabajar conoció a Lorenzo, se enamoró y se casó con él. La felicidad duró hasta que él se convirtió en un macho controlador que la maltrata física y psicológicamente, mermando la autoestima de su esposa y amenazándola de matarla si se atreve a dejarlo. Cansada de las golpizas, recurrió a sus amigas Vanessa y Katia, y todas ellas acuerdan que matar a Lorenzo resolvería los problemas de Jackie.

Ximena Herrera es Katia

Mujer muy atractiva, pero también muy frágil; esposa de Nicolás. Siempre quiso tener una familia y por ello decidió casarse, sin embargo, su marido cayó en una depresión que la alejó de su sueño. Intentó ayudarlo de todas las formas posibles, pero perdió la batalla, y no fue sino hasta que Nicolás intentó asesinarla que abrió los ojos. Tuvo un amorío con Julio, del cual nadie está enterado. Cuando comparte con sus amigas Vanessa y Jackie el malestar que la hace sentir su esposo, todas determinan que matar a Nicolás resolvería los problemas de Katia.

Diego Olivera es Patricio

Hombre atractivo, soltero, honesto y comprometido con su deber como policía, por lo que no lleva una buena relación con Bruno, su jefe, un hombre desleal. La mamá de Patricio asesinó a su papá y está en la cárcel pagando su crimen. Eso le enseñó a no confiar en las mujeres. Está convencido de que son capaces de todo y prefiere huir antes de iniciar cualquier relación amorosa. Le asignan el caso de las muertes de Julio, Lorenzo y Nicolás, descubriendo que no fue un accidente y sospecha de las esposas. Junto a Rita, su compañera, las investiga sin miramientos. Sin embargo, poco a poco se va enamorando de Jackie.

Arturo Peniche es Bruno

Un hombre con mucha porte, que aparenta ser honesto y respetable, pero en realidad es corrupto y capaz de todo con tal de mantenerse en el poder. Es el comandante de la policía, jefe de Patricio y Rita. Es un hombre casado (con Miriam) que gusta de ser muy cuidadoso en mantener en secreto todo lo relativo a su vida personal; sin embargo, es amante de Irene, y por esta relación intentará dirigir adonde más le convenga la investigación de Patricio en torno al asesinato de Julio, Lázaro y Nicolás. A Bruno lo único que le importa son sus propios intereses.

Leticia Calderón es Irene

Mujer elegante, atractiva y de sangre fría. Es la directora de los laboratorios Farmateca, una empresa que vende productos experimentales. Irene hace pruebas directamente en humanos, algo que es ilegal, así que se hace amante de Bruno para conseguir su protección; también es gran ‘amiga’ de Miriam, la esposa de éste. Para transportarlos a través de la frontera contrata la ayuda de Julio y Lorenzo, pero cuando se entera que la policía investiga la muerte de éstos, se dispone a hacer lo que sea para que sus secretos no salgan a la luz.

Alexis Ayala es Julio

Hombre emprendedor y ambicioso, esposo de Vanessa y papá de Diego. Tiene un negocio de transporte de materiales, el cual le da buenas ganancias gracias a sus excelentes relaciones con agentes aduaneros como Lorenzo (el esposo de Jackie), con quienes se arregla para hacer entregas al margen de la ley. Aunque infiel, solía ser un hombre de familia, pero en su afán por ganar más se asoció con Zacarías, y por culpa de éste quedó atrapado en un negocio que puso en riesgo la vida de su familia. Su historia no acaba con la explosión en el bote.

Bruno Bichir es Zacarías

Hombre sin escrúpulos y muy agresivo. Es solitario y no le interesa formar una familia; sólo tiene un lazo cercano con su mamá, quien lo idolatra. Tiene una gran habilidad para las relaciones públicas y así ha logrado juntar una gran cartera de clientes, por esa razón Julio lo elige para asociarse con él y hacer crecer su negocio de transportes. Le gusta la buena vida y no le importa de dónde venga el dinero, así que no le importa poner en riesgo la vida del hijo de Julio, la de Vanessa, y mucho menos la de su socio y amigo.

Marcelo Córdoba es Eddy

Hombre trabajador y bien parecido, excelente padre. Trabaja como chef, y aunque no es millonario, tiene suficiente dinero para vivir bien. Estaba casado con Rebeca, pero ella lo abandonó y lo dejó solo con Danna, la hija de ambos. A Eddy no le importa y vive para su hija, quien es compañera de Diego en la escuela. Vanessa le gusta, pero no se lo dice porque sabe que está casada; sin embargo, cuando queda viuda decide que es momento de intentar conquistarla, a fin de cuentas, lo único que podría echarle todo abajo es que los exmaridos de ambos volvieran.

Francisco Gattorno es Lorenzo

A primera vista es adorable, pero es muy hipócrita, porque en realidad es controlador, violento y machista. Estaba casado con Isabella y con ella tuvo un hijo: Julio. Trabaja como agente aduanal, y es muy hábil para construir buenas relaciones, lo que explota junto a Julio para cerrar buenos negocios, aunque generalmente ilegales. Se enamoró de Jackie y se casó con ella, pero con el tiempo comenzó a maltratarla, psicológica y físicamente. Tiene una actitud muy misógina: no tolera que su esposa se desarrolle, desea que sólo se dedique a su hogar.

Mark Tacher es Nicolás

Hijo de familia adinerada. Es un junior sometido a la voluntad de una madre castrante que administra su vida y sus ingresos. Iba a casarse con Ximena, una muchacha de su misma posición social, pero al conocer a Katia se enamoró y terminó casándose con ella. Eso causó la ira de su madre, quien lo excluyó de su vida. Nicolás cayó en una depresión que lo llevó a tratar de suicidarse. Se niega a aceptar la ayuda de su esposa y termina convirtiendo sus vidas en un infierno, pues en su afán por dejar este mundo, llega al extremo de abrir las llaves del gas para que ambos estén juntos por toda la eternidad.

Emmanuel Palomares es José

Es un joven directo y sin prejuicios que vive en Los Ángeles. Es hijo de Lorenzo, producto de su primer matrimonio con Isabella. Es bien parecido y tiene mucho éxito con las mujeres. Cuando le dan la noticia de que su padre ha muerto, viaja a México para verificar si éste le dejó alguna herencia. De inicio no lleva una buena relación con Jackie, pero se entiende bien con Katia y comienza una relación con ella. Con el paso del tiempo, su vínculo con Katia se rompe, pero comienza a crecer en él un cariño muy especial por su madrastra.