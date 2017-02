Padres de Kate del Castillo la visitan tras meses de no verla

La familia estuvo encerrada por 6 días

Kate del Castillo recibió a sus padres en su casa de Los Ángeles, California. “Estuvimos seis días encerrados sin salir, pero pues esa era la idea, disfrutarnos platicar mucho, teníamos tanto de qué hablar que aprovechamos el tiempo”, dijo don Eric del Castillo a Diario Basta.

Los padres de la actriz fueron a visitarla, tras varios meses de no poder verla porque no es seguro que visite México, lo cierto es que no salieron de su casa por temor a que alguien los escuchara o espiara.

“Pues la intención era platicar, hablar de todo esto y lo mejor es hacerlo en privado y no en lugares, por eso no salimos, sólo un día y eso porque fuimos al súper”, relató.

“Pero la verdad no nos importó, muchos dirán que qué flojera que fueron a encerrarse, pero estábamos con nuestra hija, así que es lo más importante”, comentó el actor, que estuvo acompañado por su esposa, Kate Trillo.

Sobre la investigación de la Secretaría de Hacienda contra su hija Kate el actor fue contundente.

“No hay nada que contar, ya no puedo hablar porque podemos entorpecer las investigaciones, entonces se les dirá algo cuando se deba de decir y me da mucha pena con ustedes, pero espero que me entiendan, se trata de mi hija y lo que menos que quiero es perjudicarla con mis declaraciones”, concluyó.

Irene Martínez