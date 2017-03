Barcelona goleó 6-1 al Sporting Gijón y mete presión al Real Madrid

El conjunto catalán buscaba sumar de a tres en casa para no despegarse de los merengues

87′ Rakitic completa la goleada 6-1

65′ Neymar consigue el quinto gol para el Barcelona

Gol de Neymar, Barcelona vs Sponting Gijon 5 1, La Liga 2017: https://t.co/X3tBq9En7W via @YouTube — Tarde de Fútbol (@Imperiumsoccer) March 1, 2017

50′ Asistencia de Messi y Paco Alcácer firma el 4-1

هدف باكو الكاثير pic.twitter.com/tqlZSYCEOf — FCB Media (@FCB_Media6) March 1, 2017

#RSGlive Presión arriba de los rojiblancos que da sus frutos (M39: 3-1) https://t.co/dgAk1s0Riu — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2017

27′ Luis Suárez marca el segundo de la noche y amplía la ventaja para el Barcelona 3-1

Segundo Gol de Luis Suárez (Barcelona vs Sporting de Gijon): https://t.co/18i0gHRt4X via @YouTube — Diego Aguayo (@DiegoAguayo15) March 1, 2017

21′ Carlos Castro descontó para el Sporting Guijón

#RSGlive Gran pase de Burgui a Sergio, tiro del avilesino al palo y Castro que la empuja al fondo de la red (M21: 2-1) pic.twitter.com/fW4CgQUGR9 — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2017

#RSGlive ¡¡¡GOOOOOOOOL DEL SPORTIIIIIING!!! CARLOOOOOS CASTROOOOO — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2017

Luis Suárez puso el 2-0

https://twitter.com/LionelMessi__FC/status/837012443339636738

🙌 ¡2 minutos, 2 goles! 🙌 El de Messi, con un cabezazo tras un pase largo de Masche. El de Suárez, con un tiro cruzado (2-0) #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2017

Así fue el gol de Messi para el 1-0

Gran gol de Messi. Se me cruza una pregunta, ¿A donde salió el arquero?pic.twitter.com/ewYdpD5smJ — Mathii (@MathiMatucheski) March 1, 2017

#RSGlive Se ha encontrado el equipo con dos tempraneros goles de un Barcelona que no ha perdonado en los últimos metros (M13: 2-0) — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2017

#RSGlive Domina la posesión el conjunto azulgrana en campo rival (M7: 0-0) https://t.co/dgAk1s0Riu — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2017

🔵🔴 XI Barça 1.Ter Stegen

4.Rakitic

5.Sergio

6.Denis

9.Suárez

10.Messi

11.Neymar

12.Rafinha

14.Mascherano

18.Jordi Alba

23.Umtiti#FCBLive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2017

Tras reengancharse a la LigaSantander con una trabajada victoria en el Calderón (1-2), el Barcelona recibe el miércoles al Sporting Gijón con la obligación de refrendar su recuperación con un triunfo convincente ante uno de los candidatos a perder la categoría y que hará rotaciones.

El conjunto azulgrana esta sufriendo mucho esta temporada en los partidos de Liga que disputa en el Camp Nou, el último de ellos ante el Leganés, al que venció de forma agónica (2-1), en el tiempo añadido, con un gol de penalti de Lionel Messi.

Y es que, esta temporada, el Barça ya ha cedido 9 puntos como local, al haber perdido contra el Alavés y empatado ante el Málaga, Real Madrid y Atlético de Madrid.

El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer “Rubi”, hará rotaciones en el encuentro ante el Barcelona y jugadores como Canella, Carmona y Moi Gómez ni siquiera entraron en la convocatoria, aunque ha asegurado que acuden con el objetivo de puntuar o, al menos, de salir reforzados por el juego realizado.

Las rotaciones ante el Barcelona eran previsibles toda vez que para el futuro del Sporting es más importante el encuentro del próximo domingo ante un rival directo como el Deportivo de La Coruña y, además, cuenta con siete jugadores con cuatro tarjetas que, de ver la quinta en el Nou Camp, se perderían ese trascendental encuentro.

El Sporting ha jugado dos buenos partidos ante Atlético de Madrid y Celta, pero sólo ha podido sumar un punto, en buena parte por su falta de acierto ofensivo en dos encuentros en los que disparó 35 veces a puerta y sólo logros dos goles, uno en cada partido.

El partido será especial para el brasileño Douglas, cedido por el Barcelona, pero que podrá jugar ya que el club catalán no incluyó ninguna cláusula que lo impida. Además, el propio jugador pidió no rotar ya que no ha jugado mucho esta temporada debido a las lesiones de las que está recuperado y se encuentra en buen momento de forma.