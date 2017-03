Miembro de Junta Comunitaria 4 de Queens se destapa contra “ilegales”

Defensores de inmigrantes exigen remoción inmediata de Ann Pfoser Darby

NUEVA YORK.- En medio del caldeado ambiente antiinmigrante que vive la ciudad y el país, un nueva demostración de intolerancia y odio hacia los inmigrantes se produjo en Queens.

La noche del martes en medio de una reunión de la Junta Comunitaria 4 de Queens para tratar la propuesta de seguridad vial en la calle 111 en el vecindario de Corona, Ann Pfoser Darby, miembro de esa junta dijo: “Una vez que Trump elimine a todos los ilegales de Corona los carriles para bicicletas no serán necesarios”.

El plan que debatía la junta es la demanda de los vecinos sobre la necedad de crear un carril para bicicletas en el área.

Tal declaración generó la inmediata reacción de la comunidad y líderes pro inmigrantes como la concejal Julissa Ferreras-Copeland, quien exigió la inmediata remoción de Pfoser Darby como miembro de esa junta comunitaria.

“Esta es una declaración escandalosamente racista y xenófoba de un servidor público. Estos comentarios, son inequívocamente repugnantes, no serán ignorados, ni se encontrarán con el silencio o la indiferencia”, dijo Ferreras-Copeland a través de un comunicado.

Los miembros de las juntas comunitarias son nombrados por los concejales y el presidente del condado por periodos de dos años. Darby ha sido reelegida como miembro de la Junta Comunitaria 4 desde 1987.

La oficina de prensa de Melinda Katz, presidenta del condado de Queens, no emitió este miércoles una reacción sobre este caso.

La concejal agregó que la Junta Comunitaria 4 (CB4) representa una gran comunidad inmigrante que es vital para la economía de la ciudad y la sociedad civil. De acuerdo al Censo 2010, Queens es considerado el condado más diverso del país.

“Estos comentarios plantean preocupaciones legítimas de que esta actitud intolerante esté detrás de retrasar las mejoras de seguridad necesarias en la calle 111 que la junta ha obstaculizado durante los últimos tres años”, aseveró la edil y ratificó, “Estoy exigiendo la inmediata remoción de este miembro de la CB4 por promover el odio y la ignorancia. Es hora de que se retire y sea sustituida por alguien que tome en serio el restaurar la confianza de la gente en su gobierno”

Entre tanto la organización Make the Road New York (MRNY) salió al paso de las declaraciones y coincidió que Pfoser Darby no debe formar parte de la Junta Comunitaria 4.

“Este tipo de comentario absurdo y racista no tiene cabida en nuestra Junta Comunitaria. Exigimos que Ann Pfoser Darby sea retirada inmediatamente de este organismo para garantizar que se respete los derechos y las necesidades de todos los residentes locales”, dijo en un comunicado Javier Valdés, director ejecutivo de MRNY.

Las organizaciones Movimiento Internacional de Inmigrantes y Mujeres en Movimiento que representan a la comunidad inmigrante de Corona, también se sumaron a la condena de las declaraciones de Pfoser Darby.