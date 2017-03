Agenda NYC: estos son los planes que no puedes perderte esta semana

Eddie Palmieri, Tommy Torres, Silvestre Dangond, Magos Herrera... con el Dream Team musical que pasa por NY esta semana te sobrarán excusas para salir a disfrutar

Jueves 2

Concierto: Tommy Torres

El cantante puertorriqueño, quien visitó nuestras oficinas para presentar su nuevo tour “Tú y Yo”, actúa por primera vez en Nueva York esta noche en la sala B.B.King (237 west 42nd St, Manhattan), donde deleitará a sus fans con sus éxitos favoritos, como “Tarde o Temprano”, “Dame Esta Noche”, “De Rodillas” y “Besos y Sal” o algunos más recientes como “Ven”, “Lo Que Siento Por Ti” y “Tú y Yo”.

Entradas: www.ticketmaster.com

El laberinto de Octavio Paz

Este premio Nobel de literatura decía que a un poeta no se le conoce por su vida si no por su trabajo y si quieres saber más de ambos no te pierdas el documental escrito y dirigido por José María Martínez que se proyecta en el Instituto Cervantes (211 E 49th St, Manhattan). Gratis. En él, Martínez ha dibujado un retrato del escritor con una nueva luz, a base de declaraciones y relatos de otros grandes de la literatura como Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska o Juan Villoro. A las 7 pm. Gratis.

Reserve su plaza enviando un email a: bec1cultny@cervantes.es

Magos Herrera canta a Mercedes Sosa

La cantante mexicana Magos Herrera, más conocida por su exitosísima carrera en el jazz, se reúne con otros músicos de renombre como el pianista venezolano Edward Simon y el argentino Pedro Aznar para homenajear a Mercedes Sosa. En este evento único, Herera y compañía repasarán los mayores éxitos de “la voz de Latinoamérica” en National Sawdust (North 6th St, Brooklyn).

Entradas: www.nationalsawdust.org

Viernes 3

Feliz cumpleaños Eddie

El maestro de la salsa cumple 80 primaveras y para celebrarlo por todo lo alto el Lincoln Jazz Center le dedica un concierto homenaje en su sede de Columbus Circle. El ganador de nueve premios Grammy se presentará sobre el escenario entre congas, timbales, maracas y, cómo no, sus músicos favoritos. No te lo puedes perder el viernes 3 y sábado 4 a las 8 pm.

Entradas: www.jazz.org

Concierto: Venezuela Jam

El primer viernes de cada mes la jam session venezolana de Terraza 7 estará dedicada a abrir el diálogo entre músicos de jazz y las memorias acústicas de los inmigrantes de ese país en Nueva York. Todos los músicos que quieran están invitados a unirse a esta celebración de la música y la improvisación. En Terraza 7 (40-19 Gleane St, Queens). $10. 9:30 pm.

Tickets: www.terraza7.com

Concierto: Silvestre Dangond

Con diez álbumes a sus espaldas, una legión de fans “silvestristas” y un disco nuevo bajo el brazo, el cantante colombiano se presenta en Nueva York este viernes en La Boom (56-15 Northern Boulevard, Queens). $50. 10 pm.

Más info: www.ticketmaster.com

Sábado 4

Teatro: Semana off Broadway

¿Buscas plan para dos? No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las mejores obras Off Broadway con un descuento del 2×1. Más de cuarenta obras y algunas en español, como “Burundanga” o “En el nombre de Salomé”, hasta el 12 de marzo.

Más info: nycgo.com/off-broadway-week

Fabrica un muro viviente

Cuando los muros están desgraciadamente más en boca de todos que nunca, el centro propone construir uno que represente la diversidad de nuestra ciudad, su mayor tesoro, a base de arte creada por niños y grandes de todas las edades. Aporta tu granito de arena y diviértete haciendo collages y decoraciones para animar este mural inspirado en las plantas y la vida que nos dan. En el Wave Hill Center (west 249th Street and Independence Avenue, Bronx). Gratis.

Más información: www.nycparksgov.com

Desde el corazón de Marruecos

Gnawa es una danza tradicional e hipnótica propia de la comunidad negra de Marruecos que llega a nuestra ciudad de la mano del colectivo musical Innov Gnawa. Creada en el verano de 2014, esta banda dirigida por el marroquí Samir LanGus explora en lo más profundo de las raíces culturales y musicales del norte de África. En Subrosa ( 63 Gansevoort St, Manhattan) a las 8 pm. $10.

Entradas: www.subrosanyc.com

Domingo 5

Fiesta mexicana para todos

Únete a las familias Sunset Park y South Slope el domingo 5 de marzo de 2 a 7pm en Mixteca Organization Inc. para disfrutar de una tarde llena de diversión para toda la familia. Habrá comida, musica, lotería, manualidades, facepainting e invitados especiales. A partir de las 2 pm en la sede de la organización (245 23rd St #2, Brooklyn).

Más información: www.mixteca.org/events/fiestafamiliar

Vuelven las orquídeas

Como cada año por estas fechas, el Jardín Botánico de El Bronx deleita a los neoyorquinos con su espectáculo de orquídeas, que este año está inspirado en Tailandia. No se pierdan esta muestra de las flores más majestuosas del jardín, hasta el 9 de abril. Desde $ 8.

Entradas: www.nybg.org