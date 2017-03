Temen que arrestos por delitos menores en NYC facilite deportación de indocumentados

El alcalde Bill de Blasio aseguró que la Policía seguirá velando por la calidad de vida de los neoyorquinos, aunque esto pueda implicar un riesgo para los indocumentados

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) continuará arrestando a quienes cometan delitos menores.

Lo anterior ha generado preocupación entre la comunidad puesto que algunos creen que esto facilita el que las autoridades federales de inmigración arresten a indocumentados y aumente el riesgo de ser deportados.

“Creemos en los arrestos relacionados con la calidad de vida”, afirmó el Alcalde al Daily News. “Creemos que es una de las razones por las que esta ciudad ha llegado a ser más segura en el último cuarto de siglo”, planteó.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes temen que delitos como tirar basura, orinar en la vía pública y ofensas en el metro incentive a que ‘La Migra’ intervenga con los procesados. Por eso, este sector ha pedido que los agentes policiales dejen de realizar arrestos asociados a crímenes que no son graves.

“Entiendo las preocupaciones que han surgido, pero creo que están poniendo la carretilla delante del caballo”, respondió De Blasio. “Nada de lo que está pasando ahora va a cambiar nuestra determinación de hacer cumplir la vigilancia en lo relacionado con la calidad de vida”.

La Ciudad tiene como política pública no entregar a las agencias de seguridad nacional a los indocumentados que han sido arrestados, a menos que hayan sido condenados por alguno de los crímenes federales estipulados en la legislación o exista una orden judicial exigiendo su arresto.

En NYC –considerada una ‘ciudad santuario-, la Policía no escudriña el estatus migratorio de los residentes. Pero eso no los libra de que los agentes de migración puedan arrestarlos y deportarlos cuando están fuera de la ciudad o cuando no cuentan con asesoría legal local.

“Si ICE arresta a alguien, desafortunadamente no siempre estamos de acuerdo con ellos, pero ellos harán lo que tengan que hacer”, insistió De Blasio.

Tan reciente como la semana pasada, el comisionado de la Policía aseguró que su Departamento no cumplirá con las órdenes administrativas de detención emitidas por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas y jueces federales, relacionadas con violaciones civiles de inmigración.

En un memorándum interno enviado a la matrícula el miércoles pasado, el jefe de la Uniformada instó a los agentes a que no colaboren con oficiales de ICE.

Específicamente, dijo que el NYPD no cumplirá con medidas federales como el programa de 287 (g), que hace que los agentes de policía locales actúen como agentes de inmigración.