Nuevo embajador de México llega a Washington con mensaje proinmigrante

Gerónimo Gutiérrez afirma que lo inmigrantes mexicanos han "enriquecido" la cultura y la sociedad estadounidense

El nuevo embajador de México, Gerónimo Gutiérrez, llegó a Washington con un claro mensaje, el de que los inmigrantes mexicanos han “enriquecido” la cultura y la sociedad estadounidenses, y afirmó que los lazos entre los dos países deben reconocerse “ahora más que nunca”.

Menos de una semana después de su ratificación en el Senado mexicano, Gutiérrez aterrizó en Washington para convertirse en el interlocutor del país ante el Gobierno de Donald Trump, en un momento delicado para las relaciones bilaterales por la promesa del presidente estadounidense de construir un muro en la frontera común y su política de mano dura hacia los inmigrantes indocumentados.

Su primer acto fue la inauguración de una exposición sobre las aportaciones culturales a Estados Unidos de los inmigrantes mexicanos, en la que reconoció que estaba “recién salido del avión” procedente de México.

“Todavía no he visitado a mis amigos en el Departamento de Estado, y ni mucho menos he presentado mis credenciales y respetos al presidente de Estados Unidos, así que seré especialmente cuidadoso con mis palabras esta noche”, dijo Gutiérrez en inglés a las alrededor de cien personas que asistieron a la muestra en el Instituto Cultural Mexicano.

“La inmigración se trata esencialmente de enriquecimiento. Ningún país puede atestiguar eso mejor que los Estados Unidos”, añadió el diplomático.

El nuevo embajador subrayó que, “en su viaje hacia el norte, en busca del sueño americano, los inmigrantes mexicanos han enriquecido la cultura de Norteamérica mediante sus creencias, su comida y su música, sus obras de arte y su tradición cosmológica; en resumen, mediante sí mismos”.

“Esta exposición nos ayuda a reconocer los profundos vínculos entre nuestros dos países, nuestra historia compartida y nuestros intereses comunes. Eso es fundamental en el momento actual, ahora más que nunca”, subrayó.

Gutiérrez, de 46 años, espera presentar pronto su documentación oficial ante el Departamento de Estado y, antes de poder mantener reuniones con miembros del gabinete de Trump, deberá esperar a que el mandatario le reciba en persona para aceptar sus cartas credenciales.

La Casa Blanca tiene por costumbre programar un encuentro en grupo con varios embajadores recién llegados al país para simplificarle las cosas al presidente, lo que en ocasiones puede retrasar el trámite.

La exposición inaugurada por Gutiérrez se llama “El vuelo y su semilla”, y en ella, la artista mexicana Betsabeé Romero explora las aportaciones culturales de los inmigrantes mexicanos en EEUU con poemas y obras que tienen como base alimentos básicos en la dieta del país, como el maíz y el pan, y objetos como las llantas o las calaveras.

Tres collages de sombreros mexicanos con frases en español, inglés, y en una mezcla de ambos idiomas comparten espacio en la exposición con mesas que cuelgan del aire y que invitan a disfrutar de la gastronomía que traen los inmigrantes, sin olvidar elementos críticos como una condena de la expansión de cultivos de maíz transgénico.

La exposición se inaugura este jueves en el Instituto Cultural Mexicano, que durante buena parte del siglo XX acogió la embajada de México en EEUU, y permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.