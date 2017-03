Planes en NYC: Lo mejor de Off Broadway Week tiene acento español

Aprovecha esta semana para ver obras en nuestro idioma con descuentos del 2x1

45 obras, más de 200 actores de primera y precios de segunda en la semana teatral más alternativa de Nueva York: Off Broadway Week. Del 27 de febrero al 12 de marzo aprovecha los dramáticos descuentos que ofrece este programa que reúne lo mejorcito del talento que se da sobre los escenarios de la ciudad que presume de ser la meca mundial del teatro.

Desde clásicos como Avenue Q o Stomp a obras para niños, pasando por el primer show de magia que acoge esta iniciativa y, como no podía ser de otra manera, un buen número de obras en español que te detallamos a continuación y que se presentan en Repertorio Español (138 E 27th St, Manhattan). Si nunca has ido al teatro, no hay mejor oportunidad que esta para perderle el miedo a las butacas y dejarse convencer.

El nombre de Salomé: Dicen que nunca es tarde para encontrar tu verdad y esta obra de Marco Antonio Rodríguez dirigida por José Zayas lo demuestra con ejemplos basados en un personaje real que muchos conocerán. La historia narra la vida de la poeta dominicana Salomé Ureña de Henríquez y los poemas que, en un tiempo de represión y agitación política, la convirtieron en un icono nacional. La historia se repite también con su hija, Camila, que se ve forzada a crecer en el exilio bajo la sombra de la leyenda que fue su madre.

La Gringa: esta obra de Carmen Rivera es la función en español que más tiempo ha permanecido en cartel Off Broadway, ¡más de 20 años! Quizá será porque resuena con la experiencia que han vivido tantos y tantos puertorriqueños y latinos al criarse en esta ciudad y sentirse entre dos mundos. “La Gringa” cuenta la historia de María Elena, una joven que por primera vez va a pasar la Navidad con su familia en Puerto Rico, buscando conectar con su tierra y con sus orígenes pero se encuentra con que allí la consideran, para su sorpresa, una gringa.

La Canción: Este musical cuenta la historia de Rafa, un joven con aspiraciones musicales que vive con su abuela en El Bronx y tiene una revelación al escuchar una canción antigua que le cambia la vida para siempre. “Es una historia de búsqueda de identidad, de relaciones intergeneracionales y también de un héroe en busca de la aventura de su vida”, explica su autor, el dramaturgo Cándido Tirado. Otro punto fuerte de esta propuesta es la música original compuesta por Vico C, popular rapero también conocido como el “Filósofo del rap”.

