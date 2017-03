Piden protección laboral para trabajadores de comidas rápidas

Manifestantes instaron al Concejo Municipal a aprobar un paquete legislativo que busca mejorar la calidad de vida de estos trabajadores

El Comité de Servicio Civil y Labor del Concejo Municipal realizó este viernes una audiencia para discutir un paquete de seis iniciativas, que entre otras medidas pretende mejorar las condiciones laborales de los empleados de los restaurantes de comidas rápidas de la Gran Manzana.

Y antes de que se diera inicio a la revisión de las propuestas de ley, decenas de trabajadores se manifestaron en la Alcaldía para exigir a los líderes políticos la aprobación del paquete legislativo, que tiene puntos como, evitar una sobrecarga de trabajo a los empleados de turnos completos que abren y cierran los restaurantes y darles el beneficio de entregar horarios anticipados.

“En la tienda donde trabajo tenemos que avisar dos semanas antes si vamos a tomar un día libre, pero yo tengo que llamar todos los días para saber si estoy programado para trabajar el día siguiente”, comentó Harmonie Higgins, empleado de un restaurante Chipotle en Brooklyn. “Incluso cuando solicito días libres ellos me ponen en el horario y muchas veces tengo que hacer maromas para que alguien me cubra”.

Otro de los proyectos de ley introducidos en el Concejo prohibiría la programación de turnos de reemplazo entre los empleados de la industria minorista, lo que perturba la vida de los trabajadores al exigir que estén disponibles para trabajar ciertas horas, incluso si no están programados, sin ningún pago.

Héctor Figueroa, presidente del sindicato 32BJ aseguró que si el Concejo aprueba el paquete legislativo, la ciudad de Nueva York estaría a la vanguardia en la protección de los derechos de los trabajadores y de las comunidades vulnerables.

“Estas leyes son las primeras de su tipo en todo el país y crea una manera para que los trabajadores pongan en común sus recursos, eduquen a sus compañeros sobre sus derechos y construyan poder colectivo en sus comunidades”, dijo el líder sindical. “Los trabajadores de comidas rápidas en Nueva York se unieron para ganar un camino hacia un salario mínimo de $15. Ahora tienen la oportunidad de seguir luchando por sí mismos, por sus familias y por todos los neoyorquinos”.

El contralor municipal Scott Stringer mostró su apoyo a los manifestantes y advirtió que “proteger a todos los neoyorquinos que trabajan duro no solo beneficia nuestra economía sino que es lo correcto que debe hacerse”.

Stuart Appelbaum, presidente de la unión sindical RWDSU (Retail, Wholesale and Department Store Union) urgió al Concejo a dar un paso al frente por el bienestar de las familias.

“Estos horarios de turnos de disponibilidad son devastadores para los empleados. Tienen que poner su vida en pausa y estar disponibles para trabajar sin importar si los van a necesitar y no les vas a pagar”, aseguró “Si alguien tiene un trabajo de medio tiempo, esta incertidumbre hace que no pueda arreglar nada para poder tener un segundo trabajo”.

El concejal Brad Lander, uno de los promotores del paquete legislativo, se mostró confiado en que sus colegas lo aprobarán como parte de su compromiso de apoyo a los más necesitados en la era Trump.

“Los neoyorquinos que tratan de pagar la renta y alimentar a sus familias no deben ser sometidos a los caprichos de las cancelaciones de turnos y cambios de última hora a sus horarios”, dijo Lander.”La administración Trump se ha movido muy rápido para atacar a algunas de nuestras comunidades más vulnerables y me siento y me siento orgulloso de que el Concejo esté resistiendo la agenda de Trump contra los trabajadores”.