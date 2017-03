Polémica por plan para crear más albergues en El Bronx y Brooklyn

La iniciativa de De Blasio pretende mantener a los desamparados en sus propios vecindarios, pero muchos consideran que ese proyecto no es justo ni equitativo

El martes pasado el alcalde Bill de Blasio anunció que en los próximos cinco años se construirán 90 nuevos albergues para hacer frente a la crisis de desamparados, que hoy tiene a más de 62,000 neoyorquinos viviendo en refugios públicos. Y aunque el plan es visto como un buen comienzo, el deseo del alcalde de construir los nuevos lugares en las comunidades de las que mayormente son desplazados los neoyorquinos, ha causado ampolla especialmente en vecindarios de El Bronx y Brooklyn, de donde proviene el 68% de los desamparados de la Gran Manzana.

Mary Silva, quien reside cerca de un albergue de la calle 151, en El Bronx, aseguró que está de acuerdo con el plan del mandatario de acabar con más de 360 edificios de viviendas grupales y levantar nuevos refugios con mejores condiciones, pero le pidió que no concentre esos sitios en ese condado.

“Claro que necesitamos acomodar a tanta gente, porque ya no hay sitio para ellos. Pero aquí es donde están todos ellos, uno ya ni se puede montar en las guaguas ni en los subway y tienen que ubicarlos, pero en toda la ciudad, no solo aquí”, comentó la mujer, al tiempo que advirtió que tampoco se debe estigmatizar a las personas sin hogar.

“En este mundo debemos respetarnos todos, porque somos iguales, pero más que albergues lo que debería hacer el alcalde es darle vivienda a todos para acomodar a la gente que se está muriendo de frío en la calle”, agregó la abuela.

Wendy Ferrera, quien es madre de una niña y quien ha sido desamparada en varias oportunidades, criticó no solo el manejo que la Ciudad le ha dado al tema de las familias sin hogar sino que se mostró en contra de la construcción de más albergues.

“A mi hija y a mí siempre nos tienen de aquí para allá, de allá para acá y no nos resuelven el problema. La Ciudad no está haciendo suficiente y no solo somos nosotros, son todas las familias que andan por aquí hacinadas. Ya es hora de que nos den vivienda propia y no solo refugios”, dijo.

La dominicana Yokasta Montiel, quien vive en Belmont, donde se está abriendo el primer albergue de los 90 que se construirán, confesó que tiene opiniones divididas sobre los refugios en su vecindario.

“Sé que a esa gente hay que ayudarla porque uno no sabe lo que es vivir en la calle, pero me preocupa que con más sitios así por acá y más ‘homeless’ esto se ponga más peligroso y los niños queden expuestos a más cosas, porque muchos de ellos no son gente sana”, dijo.

La concejal por El Bronx, Vanessa Gibson, comparte la preocupación de la comunidad y aunque comentó que no cree que la solución al problema de los desamparados sea construir nuevos albergues, advirtió que sí ese es el plan, la administración de Blasio debe realizar una distribución más apropiada y no seguir saturando a condados como el suyo.

“Esperamos un plan detallado sobre dónde van a estar todos esos lugares, pero debe ser un plan en favor de la equidad y no solo en una zona. A El Bronx llegan cada día decenas y decenas de familias a los albergues y es un problema que afecta a toda la ciudad, no solo a un condado en particular”,comentó la presidenta del Comité de Seguridad Pública del Concejo de Nueva York.

El concejal Rafael Espinal, de Brooklyn, un condado que alberga al 30% de los desamparados de la Gran Manzana, se sumó a las preocupaciones, y dijo que aunque está a favor de que las familias sin hogar puedan seguir viviendo en sus comunidades, también se opone a la concentración de refugios en barrios que ya están sobrecargados, como el suyo, East New York.

“Si bien debemos tomar medidas concretas para ayudar y cuidar a las personas sin hogar, también debemos ser cautelosos para no concentrar refugios en comunidades particulares”, dijo Espinal. “En los próximos meses, nuestras comunidades y la administración deben entablar una conversación honesta sobre cómo localizar y pagar estos refugios para preservar la calidad de vida y permitir el desarrollo de todos nuestros barrios”.

Y antes las preocupaciones de los oficiales electos y los residentes de El Bronx y Brooklyn, Isaac McGinn, vocero del Departamento de Servicios de Desamparados de la Ciudad, explicó que el plan de levantar más albergues en ciertos vecindarios es un asunto para enfrentar inmediatamente el problema de las personas sin hogar, pero advirtió que con el tiempo habrá mayor expansión.

“Para satisfacer las necesidades inmediatas de capacidad, en el corto plazo, los refugios pueden ser ubicados en comunidades que ya tienen un número significativo de albergues, pero con el tiempo, estaremos implementando un sistema más equitativo y basado en el sistema de condados, que sirva mejor a todos los neoyorquinos”, dijo el funcionario.

Datos

62,000 neoyorquinos viven en refugios

38% de los desamparados provienen de El Bronx

30% provienen de Brooklyn

16% provienen de Manhattan

14% provienen de Queens

2% provienen de Staten Island

90 serán los nuevos albergues que se construirán en la ciudad

30 albergues actuales se expandirán

360 edificios grupales y hoteles comerciales para desamparados se cerrarán

58% de los desamparados son afroamericanos

31% son latinos

7% son blancos

1% son asiáticos

Dónde quedarán los primeros cuatro albergues nuevos