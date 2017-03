William Valdés: ¿Qué lo tiene tan deprimido?

¿Qué opinas de lo que sucedió?

Hace un par de días, William Valdés, el reportero de las redes sociales de ‘Despierta América’, sorprendió publicando una foto en Instagram donde aseguraba que estaba pasando por un muy mal momento, y que no estaba dispuesto a ocultarlo.

“Buenos días…. Voy hacer muy sincero con este post, siempre ando mostrando las mejores cosas de mi vida, que si mis vacaciones, que si mis outfits, mis amigos, mi familia, parte de mi trabajo. Pero nunca les he mostrado mi parte débil, quizás porque soy el tipo de persona que no le gusta que me vean débil, triste, etc.

Hoy me levanto triste, hoy me levanto sin ganas de hacer nada… La razón no se las puedo decir ahora, pero ya no quiero ser la persona superficial que a veces siento que soy. Quiero ser yo, y creo que ustedes son una gran parte importante de mi… Hoy estoy triste. Hoy soy un ser humano, no un artista que tiene que fingir sus sentimiento. HOY SOY YO”, escribió William.

Al día siguiente, ya en el show e invitado al segmento de ‘Sin Rollos, Ni Tapujos’, confesó que exponer su tristeza en las redes sociales le ayudó a no sentirse solo. Sin poder contener el llanto explicó que está atravesando por un problema personal que lo tiene triste y angustiado.

La doctora Nancy Álvarez se acercó hacia él, y le pidió que soltara lo que traía dentro, que ya el hecho de estar contando y llorar le hacía menos pesada la carga y que, como pudo ver, no está tan solo como él piensa.

Estuvimos investigando con personas cercanas a William cuál sería el problema que lo tienen tan triste y pudimos saber que se trata de una crisis personal, y que pronto el propio joven de los ojos bonitos lo confesará en ‘Despierta América’.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO DE LA CONFESIÓN: