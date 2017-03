Desmienten redadas de ‘La Migra’ en el Subway de NYC

Mensajes en las redes sociales que alertan de operativos en los trenes de NYC han causado alarma, pero ICE rechaza acciones en el sistema de transporte

NUEVA YORK – Hace un par de días, el mexicano Gabriel D se dirigía a tomar el tren 7 en la calle 74, en Queens, y un amigo le envió un mensaje que lo llenó de miedo. “Tengan cuidado, hay agentes de ICE en la avenida Roosevelt y las áreas cercanas esperando a detener gente. No se acerquen por ahí”, decía el texto, que en cuestión de minutos se propagó en redes sociales, generando alarma entre muchos indocumentados que temen que ‘La Migra’ haga redadas masivas en el sistema de transporte público de la ciudad.

“Me regresé a la casa y no fui a trabajar ese día, y le pasé el mensaje a varios conocidos”, comentó el joven de 27 años originario de Guerrero, admitiendo que el rumor lo espantó. “Como están las cosas uno no quiere correr ningún riesgo y es mejor estar bien abusado (con los ojos abiertos)”, dijo.

Otra alerta que circuló esta semana en las redes sociales afirmaba que ICE estaba montando un punto de control y pidiendo papeles migratorios en la línea 6 del tren en la calle 149.

Y aunque el rumor de redadas en los trenes quedó en el ambiente como algo cierto entre muchos, sobre todo después de las 41 detenciones realizadas en el estado hace dos semanas por agentes migratorios, tanto el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) como la Policía de Nueva York (NYPD) negaron que se estén realizado operativos en el Subway de la Gran Manzana.

Un vocero de la oficina de ICE en Nueva York aseguró que los agentes de esa agencia no están adelantando labores ni patrullan en los trenes ni en áreas cercanas, y dejó claro, una vez más, que esa agencia sólo realiza acciones específicas encaminadas a detener a personas que son requeridas por la ley, no al azar.

Y aunque la respuesta de ‘La Migra’ tranquiliza a personas como el guatemalteco Solorio Luz, quien vive en la Gran Manzana hace 12 años sin documentos, le sigue preocupando que en cualquier momento ICE pueda entrar a los trenes, pues según el NYPD, legalmente tienen el derecho de hacerlo.

“Ellos pueden ir adonde quiera que el público vaya, lo que incluye las estaciones de los trenes”, comentó el NYPD, al tiempo que reiteró que hasta el momento eso no está ocurriendo y enfatizó que los agentes de la Uniforma no cumplen ni cumplirán labores de inmigración, por lo que hizo un llamado a la comunidad indocumentada a denunciar delitos sin temor.

“El Departamento de Policía de Nueva York no pregunta por el estatus migratorio de las víctimas de delitos, testigos u otras personas que llaman o se acercan a la Policía a solicitar ayuda”, indicó el NYPD.

Entre tanto, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) aseguró que ellos solamente manejan el sistema de trenes y buses de la ciudad y no realizan labores de vigilancias. Además, advirtió que la presencia de agentes de Inmigració en trenes y estaciones es algo que no tiene nada que ver con ellos sino con otras autoridades.

Que no cunda el páinco

Tras conocer los rumores de las falsas redadas y operativos de la migra en los trenes, Natalia Aristizabal, vocera de Make the Road New York, pidió a los inmigrantes que no se dejen llevar por falsas informaciones ni invadir por el miedo.

“En primer lugar es fundamental que la gente no entre en pánico. Muchos falsos rumores se han estado propagando en un clima de miedo. Instamos a nuestros vecinos a que eviten difundir información sobre actividades de ICE sobre las que no tienen conocimiento directo”, comentó la activista, quien sin embargo recalcó que quienes tengan información confirmada de hechos que ayuden a la comunidad, la compartan.

“Aquellos que tienen conocimiento directo de las incursiones deben llamar a la línea telefónica de United We Dream: 844-363-1423. Si su ser querido está detenido y necesita conocer los próximos pasos a tomar, llame a la línea directa del Proyecto de Defensa de Inmigrantes al 212.725.6422”, agregó.

Thanu Yakupitiyage, vocera de la organización New York Immigration Coalition que defiende a los inmigrantes, reconoció que hay un clima de temor evidente por el comportamiento del Gobierno federal, pero invitó a no caer presa de miedo por rumores falsos.

“Mientras comprendemos las verdaderas preocupaciones de nuestras comunidades en torno a las incursiones de ICE, es extremadamente importante que las personas verifiquen la información antes de difundir las afirmaciones falsas sobre la presencia de ICE en redes sociales”, dijo la activista. “Si ve a agentes de ICE, asegúrese de tomar fotos, así como anotar la ubicación y el momento de la observación para fines de verificación. Lo más importante, es esencial que conozca sus derechos en este momento”.

La senadora estatal Marisol Alcántara aprovechó para llamar a la calma y de paso pidió que si algún indocumentado es confrontado por un agente de Inmigración, use su derecho a guardar silencio, no firme nada y tome fotos y videos de todos los detalles que vea.

“El Presidente Donald Trump ha incitado mucho miedo en la comunidad inmigrante. Estos no son los momentos de circular rumores e informaciones falsas sobre redadas de ICE en las paradas de tren”, reiteró Alcántara.

El mexicano Manuel Catana, quien lleva varios años en Nueva York, también se enteró de los mensajes sobre falsas redadas en el tren y dijo que no es momento de temer.

“‘La Migra’ no anda en los trenes ni va a andar y además estamos en una ciudad donde el alcalde De Blasio prometió defender y proteger a los inmigrantes y así lo va a hacer… hay que seguir la vida normalmente, no tenemos otra opción”, advirtió.

Cifras de recientes redadas en Nueva York

Ciudad de Nueva York: 22 detenidos.

Long Island: 14 detenidos.

Condado Rockland: 2 detenidos.

Condado Orange: 2 detenidos.

Condado Putnam: 1 detenidos.

Para estar informado:

Si quiere obtener información sobre cómo actuar ante una redada visite el sitio: http://www.thenyic.org/communitytoolkit

El Immigration Defense Coalition también está respondiendo preguntas en el teléfono 1-800-213-6385.