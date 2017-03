Range Rover Velar 2018 la nueva opción intermedia

La nueva Range Rover Velar 2018, que se presentará por primera vez en el Auto Show Ginebra, es un intento de la marca de cubrir todos los segmentos existentes de las SUV y quitar mercado a todos sus competidores, algo…

La nueva Range Rover Velar 2018, que se presentará por primera vez en el Auto Show Ginebra, es un intento de la marca de cubrir todos los segmentos existentes de las SUV y quitar mercado a todos sus competidores, algo que posiblemente sólo Land Rover puede hacer.

Pensada para llenar el espacio entre la Range Rover más barata, la Evoque cuyo precio empieza en los $41,000, y la Sport que cuenta con un precio desde los $65,000, la Range Rover Velar 2018 contará con un precio desde los $49,900 y subirá hasta los $89,300 por la versión top of the line ‘First Edition’.

Y no sólo es en precio donde la Range Rover Velar se coloca entre esos dos modelos ya que también lo hace en el tamaño. Su distancia entre ejes es de 113.1 pulgadas (altura de 65.5 in, anchura de 76 in, longitud de 189 in.), en comparación con las 104.7 de la Evoque y 115.07 de la Sport.

Esta distancia entre ejes es exactamente la misma que la de la Jaguar F Pace con quien comparte la misma plataforma y arquitectura de aluminio.

En Estados Unidos, la Velar tendrá la opción entre dos motores de gasolina y uno diesel. Los de gasolina son un cuatro cilindros turbo de 247 hp y un V6 3.0 supercargado que produce 350 hp, mientras que el diesel es un 2.0 de 180 hp.

Todos los motores estarán ligados a una caja automática de ocho marchas. La tracción es exclusivamente en las cuatro ruedas y es asistida por sistemas como el Terrain Response y Hill Descent Control.

El diseño tanto en el exterior como en el interior es claramente Land Rover.

Podría decir que la carrocería es una mezcla de la Evoque con la Sport, teniendo como resultado una SUV mediana que tiene una forma más redonda y dinámica.

El interior es prácticamente igual al de la Sport, solamente que ahora la consola central cuanta con dos pantallas táctiles de 10 pulgadas para el sistema de infotenimiento el cual Land Rover ha llamado ‘Touch Pro Duo’. Opcionalmente puedes cambiar el tablero de instrumentos por una pantalla de 12.3 pulgadas.